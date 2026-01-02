La actualidad del viernes 2 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las previsiones de lluvia para el día de la Cabalgata, la venta de coches y la fábrica de zumos de Dcoop en Palma del Río centran el interés informativo
La actualidad informativa de la tarde en Córdoba llega marcada por noticias que combinan tradición, economía y desarrollo industrial. En el ámbito festivo, el Ayuntamiento garantiza que la Cabalgata de Reyes Magos se celebrará sin lluvia, respaldando su previsión en los informes de su propio servicio meteorológico. En clave económica, el sector de la automoción consolida su recuperación: las ventas de coches en la provincia crecieron un 12,6% en 2025, encadenando tres ejercicios al alza gracias, sobre todo, al impulso de los vehículos híbridos y a la mayor demanda de particulares. Por último, el sector agroalimentario refuerza su peso estratégico con el anuncio de Dcoop, que invertirá unos 20 millones de euros en una nueva fábrica de zumos en Palma del Río, con la vista puesta en comenzar la producción durante la campaña 2027-2028.
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: "Hay 0% de probabilidades"
- La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos
- Dcoop invertirá 20 millones de euros en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los apartamentos turísticos de Córdoba ganan peso: gran crecimiento de los turistas alojados en el último año
- Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes
- El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"
- La tasa de gripe cae en la última semana en Córdoba, pero se prevé que vuelva a repuntar
- Córdoba roza el 69% de ocupación hotelera durante la semana de Navidad
- Córdoba registra la menor subida del precio del alquiler de las ocho capitales de Andalucía: así ha crecido en 2025
Provincia
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- Denuncian el hacinamiento y falta de vivienda de los migrantes temporeros en Palma del Río
Sucesos
- Un detenido en Córdoba tras un golpe policial a una red nacional que traficaba con recetas falsas
- Rescatan a un octogenario británico que quedó atrapado en una arqueta y pasó la noche semiinconsciente
España
- Feijóo advierte a Abascal que a Vox "no le irá bien" en el nuevo ciclo electoral si persiste en no entrar en gobiernos
Internacional
- Suiza teme un balance "aún más terrible" del incendio en la estación de esquí, con casi un centenar de heridos en estado "crítico"
Deportes
