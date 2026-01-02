Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Economía en 2026Cabalgata de ReyesCórdoba CFApartamentos turísticosCartero RealEl tiempoRecetas falsasDcoopRescate
instagramlinkedin

La actualidad del viernes 2 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las previsiones de lluvia para el día de la Cabalgata, la venta de coches y la fábrica de zumos de Dcoop en Palma del Río centran el interés informativo

Imagen de archivo del recorrido de la Cabalgata por las calles de Córdoba.

Imagen de archivo del recorrido de la Cabalgata por las calles de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad informativa de la tarde en Córdoba llega marcada por noticias que combinan tradición, economía y desarrollo industrial. En el ámbito festivo, el Ayuntamiento garantiza que la Cabalgata de Reyes Magos se celebrará sin lluvia, respaldando su previsión en los informes de su propio servicio meteorológico. En clave económica, el sector de la automoción consolida su recuperación: las ventas de coches en la provincia crecieron un 12,6% en 2025, encadenando tres ejercicios al alza gracias, sobre todo, al impulso de los vehículos híbridos y a la mayor demanda de particulares. Por último, el sector agroalimentario refuerza su peso estratégico con el anuncio de Dcoop, que invertirá unos 20 millones de euros en una nueva fábrica de zumos en Palma del Río, con la vista puesta en comenzar la producción durante la campaña 2027-2028.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

España

Internacional

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  4. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  5. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  6. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística

Los polígonos industriales de Córdoba piden una cara más moderna

Los polígonos industriales de Córdoba piden una cara más moderna

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La tasa de gripe cae en la última semana en Córdoba, pero se prevé que vuelva a repuntar

La tasa de gripe cae en la última semana en Córdoba, pero se prevé que vuelva a repuntar

Un Coro de Coros llena de villancicos el centro de la ciudad

Un Coro de Coros llena de villancicos el centro de la ciudad

La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos

La venta de coches en Córdoba aumenta un 12,6% en 2025 y suma tres años de crecimiento consecutivos

Quirónsalud entrega a Madre Coraje los juguetes recogidos en la campaña de Navidad

Quirónsalud entrega a Madre Coraje los juguetes recogidos en la campaña de Navidad

Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes

Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes

El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"

El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"
Tracking Pixel Contents