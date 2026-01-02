La actualidad informativa de la tarde en Córdoba llega marcada por noticias que combinan tradición, economía y desarrollo industrial. En el ámbito festivo, el Ayuntamiento garantiza que la Cabalgata de Reyes Magos se celebrará sin lluvia, respaldando su previsión en los informes de su propio servicio meteorológico. En clave económica, el sector de la automoción consolida su recuperación: las ventas de coches en la provincia crecieron un 12,6% en 2025, encadenando tres ejercicios al alza gracias, sobre todo, al impulso de los vehículos híbridos y a la mayor demanda de particulares. Por último, el sector agroalimentario refuerza su peso estratégico con el anuncio de Dcoop, que invertirá unos 20 millones de euros en una nueva fábrica de zumos en Palma del Río, con la vista puesta en comenzar la producción durante la campaña 2027-2028.

