La actualidad del viernes 2 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La subida de precios en 2026, la donación de cerebro en el hospital Reina Sofía y el nuevo fichaje del Córdoba CF centran los titulares del día

Viviendas en construcción en Córdoba.

Viviendas en construcción en Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La subida de precios de la vivienda y de la energía seguirán centrando la preocupación de los cordobeses este 2026. El precio de los pisos subirán en Córdoba entre un 5% y un 10% este año, pero se contendrá la inflación general. Por otra parte, el hospital Reina Sofía se sitúa como referente andaluz en una donación poco conocida, la de cerebro dedidaca a la investigación. El centro cordobés es el único de Andalucía autorizado para la extracción y conservación del tejido neurológico. Por último, el Córdoba CF ha abierto el mercado invernal de fichajes con la incorporación al conjunto blanquiverde de Diego Percan, el dinámico delantero leonés, de 24 años, al que firma hasta junio de 2027 tras su salida del Arka Gdynia polaco.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Salud

Internacional

Cultura

Campo

Andalucía

Deportes

  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  4. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  5. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  6. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  7. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  8. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa

Los primeros bebés del año 2026 en Córdoba se llaman Diego y Elena

¿Se puede donar el cerebro? En Córdoba se ubica el único centro autorizado en Andalucía

Javier, nacido en Pozoblanco, y Marieta, en Montilla, inauguran los nacimientos de 2026 en la provincia de Córdoba

Últimas horas antes de la 'tormenta perfecta': así será hoy el tiempo en Córdoba, según la Aemet

Un herido leve en una colisión entre un coche y una furgoneta en la Cuesta del Espino de Córdoba

El alza de los costes energéticos y de la vivienda marcarán el rumbo económico de 2026 en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 2 de enero de 2026

