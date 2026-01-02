La actualidad del viernes 2 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La subida de precios en 2026, la donación de cerebro en el hospital Reina Sofía y el nuevo fichaje del Córdoba CF centran los titulares del día
La subida de precios de la vivienda y de la energía seguirán centrando la preocupación de los cordobeses este 2026. El precio de los pisos subirán en Córdoba entre un 5% y un 10% este año, pero se contendrá la inflación general. Por otra parte, el hospital Reina Sofía se sitúa como referente andaluz en una donación poco conocida, la de cerebro dedidaca a la investigación. El centro cordobés es el único de Andalucía autorizado para la extracción y conservación del tejido neurológico. Por último, el Córdoba CF ha abierto el mercado invernal de fichajes con la incorporación al conjunto blanquiverde de Diego Percan, el dinámico delantero leonés, de 24 años, al que firma hasta junio de 2027 tras su salida del Arka Gdynia polaco.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Muere Francisco Castillero, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas durante 20 años
- Los primeros bebés del año 2026 en Córdoba se llaman Diego y Elena
- El 112 gestiona 143 incidencias en la provincia y 77 en Córdoba capital durante la Nochevieja y Año Nuevo
- Lluvia a la vista en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet hasta la Cabalgata de Reyes
Provincia
- La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena
- El norte y sur de la provincia comienzan 2026 con la alegría de los primeros nacimientos
Salud
- Carlos Simón, referente mundial en medicina reproductiva: "En España el 9% de los niños que nacen proceden de la reproducción asistida"
Internacional
- Al menos 40 muertos y 115 heridos en el incendio de la fiesta de Año Nuevo en un bar de una estación de esquí de Suiza
- Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
Deportes
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa