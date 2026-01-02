La subida de precios de la vivienda y de la energía seguirán centrando la preocupación de los cordobeses este 2026. El precio de los pisos subirán en Córdoba entre un 5% y un 10% este año, pero se contendrá la inflación general. Por otra parte, el hospital Reina Sofía se sitúa como referente andaluz en una donación poco conocida, la de cerebro dedidaca a la investigación. El centro cordobés es el único de Andalucía autorizado para la extracción y conservación del tejido neurológico. Por último, el Córdoba CF ha abierto el mercado invernal de fichajes con la incorporación al conjunto blanquiverde de Diego Percan, el dinámico delantero leonés, de 24 años, al que firma hasta junio de 2027 tras su salida del Arka Gdynia polaco.

