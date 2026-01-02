La tasa de gripe cae en la última semana en Córdoba, pero se prevé que vuelva a repuntar

La tasa de gripe en Córdoba y en Andalucía ha empezado a bajar en los últimos días, después de que durante la semana de la Navidad, del 22 al 28 de diciembre, se registrara el mayor número de casos de lo que va de campaña 2025-26, ha señalado este viernes la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Según la Consejería, la tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos durante la pasada semana, que incluyeron dos días claves como fueron Nochebuena y Navidad, bajando de 79 personas afectadas por la gripe por cada 100.000 habitantes a 45,2 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, no se descarta un repunte de la incidencia en los próximos días, añade la Administración sanitaria andaluza.

En concreto, por provincias, la incidencia del síndrome gripal se sitúa en estos momentos en 55,5 casos por cada 100.00 habitantes en Córdoba, solo por debajo de Granada y Sevilla, cuya tasa es de 58,7. Las demás provincias tienen las siguientes cifras: 21,8 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, en Almería; 52,1 en Cádiz; 40,7 en Huelva; 36,7 en Jaén, y 38,8 en Málaga.

Envase que contiene la vacuna antigripal. / MANUEL MURILLO

Número de casos de infecciones respiratorias agudas

En cuanto a la tasa global de incidencia de infección respiratoria aguda en atención primaria en Andalucía (que suma síndrome gripal, covid-19 y bronquitis-bronquiolitis), durante la semana del 22 al 28 de diciembre, ha sido de 299 casos por 100.000 habitantes, lo que refleja también un gran descenso, ya que registraba un dato de 475,1 en la semana anterior.

La Consejería de Sanidad ha detallado que la incidencia de las infecciones respiratorias agudas presenta una "distribución heterogénea" entre provincias, con valores máximos en Cádiz (423,9 casos por cada 100.00 habitantes), mínimos en Málaga (209) e intermedios en Córdoba, con 273,9. En el resto de provincias, los datos son los siguientes: Almería, 213,3 casos por 100.000 habitantes; 281,5 en Granada; 260,6 en Huelva; 325,5 en Jaén y 337,7 en Sevilla.

Datos de vacunación

La campaña de vacunación frente a la gripe sigue activa en Andalucía y ya se han vacunado frente a este virus 1.881.411 andaluces frente a la gripe y 768.030 frente al covid, precisa la Consejería de Sanidad, Por provincias, se han vacunado frente a la gripe 151.719 personas en Almería; 236.657 en Cádiz; 199.097 en Córdoba; 233.469 en Granada; 104.131 en Huelva; 175.834 en Jaén; 339.926 en Málaga y 440.578 en Sevilla.

Una paciente espera para ser vacunada de la gripe. / CÓRDOBA

Asimismo, han recibido la vacuna frente a la covid 54.300 personas en Almería; 93.306 en Cádiz; 76.422 en Córdoba; 93.928 en Granada; 42.431 en Huelva; 62.223 en Jaén; 138.064 en Málaga, y 207.356 en Sevilla.

Córdoba, tercera provincia con más niños vacunados frente a la bronquiolitis

Además, 40.939 menores de seis meses han sido inmunizados en Andalucía frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, en la comunidad autónoma, lo que supone un 94,6% del total de los bebés nacidos en Andalucía desde el 1 de abril, además de los prematuros menores de doce meses y los menores de dos años con patologías graves.

Por provincias, se han inmunizado frente al VRS 4.174 bebés en Almería (93,8%); 5.102 en Cádiz (94,9%); 3.469 en Córdoba (95,2%); 4.421 en Granada (94,4%); 2.284 en Huelva (95,9%); 2.722 en Jaén (97,3%); 7.207 en Málaga (92,3%) y 9.405 en Sevilla (95,5%).

Imagen de archivo de una persona con síntomas respiratorios. / EUROPA PRESS - Archivo

El consejero Sanz llama a no "bajar la guardia"

Acerca de estos datos, el titular de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido, no obstante "no bajar la guardia" ante la gripe y el resto de las infecciones respiratorias agudas (IRA), "aunque los datos reflejan un pronunciado descenso de la incidencia en la última semana".

El consejero ha advertido, al respecto, de que el descenso de casos puede "estar influido por los días festivos", de forma que "probablemente en las próximas semanas veamos subir de nuevo el número de casos y aún nos encontramos en niveles epidémicos".