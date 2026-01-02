Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE pide "exprimir al máximo" las oportunidades de la Base Logística para liderar la reindustrialización de Córdoba

El concejal Ángel Ortiz insta al Ayuntamiento a agilizar trámites, atraer inversiones y coordinar al Imdeec y la GMU

Ángel Ortiz, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba.

Ángel Ortiz, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El concejal socialista Ángel Ortiz ha defendido la necesidad de que Córdoba “exprima al máximo” el potencial transformador que supone la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra, reclamando un Ayuntamiento aliado de la industria que actúe como motor del desarrollo económico y no como freno.

Ortiz ha subrayado que la implantación de la Base Logística marca “un antes y un después” para la ciudad y abre una oportunidad histórica para construir un nuevo modelo económico basado en la industria, la logística avanzada, la innovación y el empleo de calidad, explica el PSOE cordobés en una nota de prensa.

La reindustrialización de Córdoba ya está en marcha; ahora se trata de no desperdiciar esta oportunidad y acompañarla con políticas públicas ambiciosas desde lo local”, ha afirmado.

Acelerador de trámites y un entorno favorable para la inversión

El edil ha advertido de que no basta con la llegada de la Base Logística: “Es imprescindible generar un entorno favorable para que industrias auxiliares, empresas tecnológicas y proyectos logísticos decidan instalarse en Córdoba”.

Por ello, ha reclamado la creación de un acelerador de trámites administrativos que permita reducir burocracia y agilizar licencias, autorizaciones y procedimientos para las empresas que quieran implantarse en la ciudad. “El Ayuntamiento no puede ser un obstáculo, tiene que convertirse en un incentivo más para invertir en Córdoba”, ha insistido.

Ortiz también ha reclamado una mayor implicación del Imdeec y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en la información, asistencia y acompañamiento a las industrias, subrayando que la coordinación entre ambas entidades es clave para ofrecer suelo industrial, resolver dudas y acompañar a las empresas desde el primer momento.

Formación y empleo vinculados al nuevo tejido productivo

El concejal socialista ha destacado que la transformación industrial debe ir acompañada de una estrategia formativa que conecte la oferta educativa con las necesidades de las nuevas industrias:

La Base Logística y su industria asociada demandarán perfiles cualificados. Hay que anticiparse, coordinar la formación profesional y universitaria y garantizar empleo estable, digno y con derechos”.

Crítica a la falta de estrategia del Gobierno municipal

El edil ha lamentado que el Gobierno del PP “carece de una estrategia clara” para aprovechar este cambio de modelo y se limita a una gestión “pasiva, sin ambición industrial ni visión de futuro”. Frente a ello, defiende un Ayuntamiento que lidere una reindustrialización sostenible y apueste por un desarrollo equilibrado y generador de oportunidades.

Córdoba tiene suelo, talento y una posición estratégica privilegiada. Lo que no puede permitirse es perder inversiones por falta de liderazgo o exceso de burocracia”, ha advertido.

Ortiz ha concluido reafirmando el compromiso del PSOE con una Córdoba que esté a la altura del momento histórico, aproveche el proceso de reindustrialización ya en marcha y convierta el Ayuntamiento en un verdadero aliado del empleo, la industria y el futuro.

El futuro de Córdoba no se improvisa: se construye con decisión, planificación y voluntad política”.

