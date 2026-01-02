Los polígonos industriales de Córdoba piden una cara más moderna

La Base Logística del Ejército ha abierto una ventana al nacimiento de nuevos polígonos industriales en Córdoba. La Rinconada y el Álamo serán los primeros en completar el mapa actual, ofertando parcelas de grandes dimensiones y nuevas urbanizaciones. Mientras tanto, el año 2025 concluyó sin que se celebrara la mesa de trabajo que reúne periódicamente a los representantes de los polígonos empresariales más tradicionales de la ciudad con las áreas del gobierno municipal implicadas en las necesidades de estas zonas. Es posiblemente el síntoma más significativo del desgaste de un encuentro que lleva años, incluso décadas, exponiendo lo mismo. “El 80% de lo que se dice, no se hace, y llevamos años repitiendo lo mismo”, resume el presidente de una de las asociaciones, que considera el encuentro “una pérdida de tiempo de la que salen siempre anunciando promesas que luego no se cumplen”.

Por ella han pasado alcaldes, concejales de Infraestructuras, Movilidad y presidentes de Sadeco y Aucorsa de distintos mandatos, acumulándose las mismas reclamaciones sobre la falta de limpieza o el mantenimiento de las calles, como tónica general, al margen de las demandas particulares, en algunos casos históricas, que algunos de estos polígonos llevan años denunciando, relacionadas con conexiones de acceso, problemas de tráfico o de seguridad. “Desgraciadamente, los políticos de esta ciudad no tienen mentalidad de solucionar los problemas de los polígonos, no está en sus genes. No sé si es que hay muchos funcionarios o que no hay mentalidad empresarial”, expone Antonio Marín, presidente de la asociación que representa a los empresarios de El Granadal, que presume de pertenecer a un "polígono moderno y del siglo XXI" gracias al trabajo de los propios empresarios.

Otros llevan tiempo reclamando a las instituciones ese lavado de cara y subrayan la oportunidad brindada por la BLET para adaptarse a la modernidad que se requiere, como el Polígono de Las Quemadas. Cansado de exigir, el secretario de Quemasam, Juan Ávila, se limita a “recordar que no hay un mantenimiento regular de los polígonos. Seguimos igual”.

Rafael Sandoval, directivo de la asociación que defiende a los empresarios del polígono La Torrecilla y Amargacena lamenta esta estrategia institucional, ya que "los polígonos son cada vez más comerciales y si no están en condiciones, no va a ir la gente". Sandoval concluye que “nos tienen abandonados hasta que vuelva a haber elecciones”. El resto de la mesa, creada por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la completan las asociaciones de los polígonos industriales Quintos El Aeropuerto, Chinales, Tecnocórdoba y Rabanales 21.

Polígono industrial de Tecnocórdoba. / A. J. González

Piden una apuesta decidida al Ayuntamiento

Del informe de actuaciones pendientes elaborado por CECO a finales del año 2025, al que ha tenido acceso este periódico, se solicita al Ayuntamiento una “apuesta decidida” por estos espacios de ciudad, concretada en dos medidas principales: (1) la “necesidad de contar con una Concejalía específica u Oficina Técnica, con dotación de personal técnico suficiente para interlocución de las necesidades de los polígonos empresariales y tenga capacidad operativa para su atención o derivación a las áreas o empresas municipales correspondientes, agilizando trámites, consultas y actuaciones en estos espacios” y (2) la “urgente necesidad de que los presupuestos municipales contemplen inversiones y mantenimiento de los polígonos industriales”. En este sentido, la existencia de un presupuesto municipal con partidas concretas para el buen estado de los polígonos es la demanda que se considera “más necesaria”, según subraya el informe, “pues la ausencia reiterada de partidas presupuestarias destinadas a estos espacios, abunda en su deterioro”. Además, también piden que se contemplen otras partidas extraordinarias, con las que acometer inversiones puntuales de mejora de los mismos, como en cualquier otro barrio o espacio de la ciudad.

Respecto a la primera medida, el alcalde, José María Bellido, informó, tras la reunión de 2024, del nombramiento de Ramón Díaz Castellanos como interlocutor entre el Ayuntamiento y la Mesa de Polígonos de CECO. Además, se anunció también la puesta en marcha de una aplicación como vía de comunicación de incidencias con resolución inmediata. Sin embargo, “ninguna de las cosas ha tenido efecto” sobre la demanda, opina Rafael Sandoval (Torrecilla-Amargacena). Por su parte, Antonio Marín (El Granadal) también apunta que “no ha cambiado nada y todo lo que se consigue es a base de reclamaciones a Sadeco, para que recoja basura, o a la Policía Local para que retire coches abandonados, por poner dos ejemplos”. Sobre la figura del interlocutor, asegura que “hay que estar encima de él”, ya que “no se molesta en visitar los polígonos”

Inversiones

En el capítulo de inversiones, Bellido se comprometió con la mesa en el año 2020 (durante el gobierno de coalición con Ciudadanos), a destinar un millón de cada presupuestos anuales. Un año más tarde confirmó su propósito de mantener la medida. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto a pronunciar al respecto y este periódico tampoco ha podido confirmar si hay alguna partida específica en los presupuestos de 2026 para los polígonos tradicionales.

Si nos remontamos a los gastos de 2025, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó el pago de 147.000 euros para la obtención de los suelos necesarios a siete propietarios afectados por las obras de la conexión del polígono de Las Quemadas con la autovía A-4. Esta primera fase se centrará en el propio polígono y consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución del vial denominado Tronco número 2 y de la glorieta número 2. Incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4, pendiente del informe de Carreteras todavía.

Vista del Polígono Las Quemadas desde la autovía. / Manuel Murillo

Por otra parte, Juan Ávila (Las Quemadas), hace hincapié en la “asignatura pendiente” de la conversión en vía urbana del tramo de la glorieta de Louvière hasta Rabanales, ya que “a horas punta se colapsa por la congestión de vehículos”.

Respecto a las necesidades de El Granadal, Marín mete la cuchara en la conexión de Azabache con la avenida Carlos III a través de 300 metros del parking del Carrefour Zahira, una petición histórica a la que “se comprometió el PP estando en la oposición”, recuerda.

Otras peticiones de este polígono son la inclusión de carril bici, alumbrado y el arreglo de acerados, más allá de puntuales arreglos como el de la calle Rafael Arroyo, esquina con Juan Bautista Escudero, junto al tanatorio.

En este sentido, son varios los parques empresariales que solicitan al Consistorio su inclusión en el Plan de Asfaltado para el binomio 2026 y 2027, como Las Quemadas y Tecnocórdoba o la Torrecilla-Amargacena. Éste último también pide soluciones de mejora en la señalización o el acerado de prácticamente todo el polígono, aunque especialmente urgente en la calle ingeniero Torroja y Miret

Polígono industrial de Chinales / A.J. González

“Las actuaciones previstas para 2025 no las hemos visto cumplidas, ni en aceras ni en alumbrado”, asegura Sandoval, mientras que con Sadeco, admite que sí ha habido más compromiso, fruto de las reuniones periódicas, para la limpieza viaria, el desbroce de materia vegetal y la recogida de enseres . Aun así, Sandoval subraya que “si hubiera un servicio en condiciones no daría motivo a la acumulación de montones de basura”.

Peticiones congeladas

En el resto de polígonos de la Mesa, el documento de propuestas elaborado en 2025 no refleja novedades respecto a otros año, lo que indica que tampoco se ha avanzado. La Entidad de Conservación de Tecnocórdoba repite en su petición de acondicionar “una salida digna” por detrás de la gasolinera de San Carlos. El documento también recoge una petición para la limpieza del canal y revisar y mejorar la presión de los hidrantes.

En Rabanales 21, las peticiones pasan por la necesidad de una mayor seguridad, pues aseguran que se producen robos no solo de cableado, sino incluso de tapas de arquetas que repercuten en la seguridad de viandantes y ciclistas.

El otro polígono integrado en la mesa del sector, que también recoge sus demandas, es el de Quintos-Aeropuerto. En este caso, piden la recepción del polígono por el Ayuntamiento y la instalación de alumbrado público..

Autobuses urbanos

Respecto a la movilidad, en mandato anterior del PP y Ciudadanos se logró reforzar y mejorar el servicio de Aucorsa a los polígonos, ampliando tres nuevas líneas a Chinales, Las Quemadas y La Torrecilla, y 17 nuevas paradas, llegando también hasta Tecnocórdoba.

En este sentido, pocas son las reclamaciones de las asociaciones presentes en la mesa, ya que entienden la complejidad de la poca rentabilidad del servicio del transporte público a estas zonas. Incluso desde algunas asociaciones deslizan su parte autocrítica, ya que gran parte de los trabajadores, que son los que acuden de forma habitual a los polígonos, hacen uso mayoritariamente del coche.