María Agea, terapeuta ocupacional: "Una movilización bien realizada contribuye a mejorar la autonomía del paciente y a proteger la salud del cuidador"
Realizar estos movimientos de forma adecuada es clave para garantizar la seguridad del paciente, prevenir caídas y evitar lesiones
DC Digital
¿Qué es?
La movilización y transferencia de personas con movilidad reducida es una parte fundamental de los cuidados diarios. Realizar estos movimientos de forma adecuada es clave para garantizar la seguridad del paciente, prevenir caídas y evitar lesiones tanto en la persona asistida como en quien la cuida.
Desde el ámbito de la ortopedia, el objetivo es facilitar los desplazamientos, reducir el esfuerzo físico y promover posturas correctas durante el movimiento. Una movilización bien realizada contribuye a mejorar la autonomía del paciente y a proteger la salud del cuidador.
Consecuencias
Cuando las transferencias no se realizan de forma correcta, aumenta el riesgo de caídas, lesiones musculares y sobrecargas, especialmente a nivel lumbar. Estas situaciones pueden generar dolor persistente, limitar la capacidad de cuidado y afectar al bienestar general.
Además, la falta de apoyos adecuados puede provocar inseguridad en el paciente, dificultar su colaboración durante el movimiento y aumentar la dependencia en las actividades de la vida diaria.
Pautas
El uso de ayudas técnicas como grúas de transferencia, arneses, tablas de deslizamiento, cinturones de marcha o discos giratorios facilita los cambios de posición y reduce el esfuerzo físico. A estos dispositivos se suman productos de apoyo postural, como cuñas o almohadas, que ayudan a mantener una correcta alineación corporal.
Desde Sanicor recomendamos que la elección de estas ayudas se realice siempre tras una valoración profesional. El terapeuta ocupacional analiza la movilidad del paciente, su entorno y las necesidades del cuidador para seleccionar la solución más segura y eficaz.
Una movilización correcta, combinada con asesoramiento profesional y productos de apoyo adecuados, mejora la seguridad, reduce lesiones y contribuye a una mejor calidad de vida.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena