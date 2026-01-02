María Agea, terapeuta ocupacional: "Una movilización bien realizada contribuye a mejorar la autonomía del paciente y a proteger la salud del cuidador"

¿Qué es?

La movilización y transferencia de personas con movilidad reducida es una parte fundamental de los cuidados diarios. Realizar estos movimientos de forma adecuada es clave para garantizar la seguridad del paciente, prevenir caídas y evitar lesiones tanto en la persona asistida como en quien la cuida.

Desde el ámbito de la ortopedia, el objetivo es facilitar los desplazamientos, reducir el esfuerzo físico y promover posturas correctas durante el movimiento. Una movilización bien realizada contribuye a mejorar la autonomía del paciente y a proteger la salud del cuidador.

Movilizaciones y transferencias. / Sanicor

Consecuencias

Cuando las transferencias no se realizan de forma correcta, aumenta el riesgo de caídas, lesiones musculares y sobrecargas, especialmente a nivel lumbar. Estas situaciones pueden generar dolor persistente, limitar la capacidad de cuidado y afectar al bienestar general.

Además, la falta de apoyos adecuados puede provocar inseguridad en el paciente, dificultar su colaboración durante el movimiento y aumentar la dependencia en las actividades de la vida diaria.

Pautas

El uso de ayudas técnicas como grúas de transferencia, arneses, tablas de deslizamiento, cinturones de marcha o discos giratorios facilita los cambios de posición y reduce el esfuerzo físico. A estos dispositivos se suman productos de apoyo postural, como cuñas o almohadas, que ayudan a mantener una correcta alineación corporal.

El uso de ayudas técnicas facilita los cambios de posición y reduce el esfuerzo físico. / Sanicor

Desde Sanicor recomendamos que la elección de estas ayudas se realice siempre tras una valoración profesional. El terapeuta ocupacional analiza la movilidad del paciente, su entorno y las necesidades del cuidador para seleccionar la solución más segura y eficaz.

Una movilización correcta, combinada con asesoramiento profesional y productos de apoyo adecuados, mejora la seguridad, reduce lesiones y contribuye a una mejor calidad de vida.