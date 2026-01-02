Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 2 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto de año nuevo
La Orquesta de Córdoba dará la bienvenida al 2026 con un vibrante Concierto de Año Nuevo que fusiona la esencia de la zarzuela y el sinfonismo europeo. El programa recorrerá joyas del género chico como La verbena de la Paloma, piezas exóticas como la Bacanal de Saint-Saëns y la vitalidad de las polkas y valses de la familia Strauss, culminando, como no podía ser de otra forma, con el emblemático Bello Danubio Azul.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Muestra
‘Arde el día. Paisaje y pintura desde Rafael Botí Hasta la actualidad’
Hasta el 1 de marzo de 2026 podrá ser visitada esta exposición que recorre la evolución del paisaje en la pintura andaluza y contemporánea. Una propuesta que conecta tradición y mirada actual.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 10.00 a 20.30 horas.
Viana en Navidad
Representación de ‘Viaje a Babia’
La programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank pone en escena hoy esta función destinada a los más pequeños de la casa. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años.
CÓRDOBA. Salón de Tapices del Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
12.00 horas.
Exposición
Continúa ‘El despertar a la vida de Egipto’
Se trata de un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Desde el nacimiento hasta los primeros aprendizajes, la muestra invita a mirar de cerca cómo se formaban las identidades, los vínculos y la vida cotidiana en una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.
CÓRDOBA. Sala Orive / Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive, 2 / Ángel de Saavedra, 9
De10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30horas.
