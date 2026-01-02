El hospital Reina Sofía de Córdoba, referente andaluz en donación de cerebro para investigación

Córdoba es una provincia reconocida a nivel mundial por su generosidad a la hora de donar órganos y tejidos para ayudar a salvar vidas mediante los trasplantes. Así, en 2024, que es el último balance cerrado, el hospital universitario Reina Sofía alcanzó una tasa de 84,4 donantes de órganos y tejidos por millón de habitantes, un dato récord, que superó el anterior registro histórico de 2016, que fue de 74,5 donantes por millón de población.

Sin embargo, en materia de donación hay un ámbito menos conocido, pero igualmente muy relevante para los avances en salud, que tiene también sello cordobés. En La Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patología del hospital Reina Sofía, cuyo director científico es el doctor Rafael Sánchez, se ubica un nodo (unidad de procesamiento) del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). El Biobanco es una plataforma de apoyo a la investigación sin ánimo de lucro, especializada en la obtención, procesamiento y almacenamiento de muestras biológicas humanas y sus datos asociados, para ponerlas a disposición de la comunidad científica, prestando así un servicio público que está al servicio de las necesidades de los investigadores.

El doctor Rafael Sánchez, con un cerebro donado al nodo existente en el hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Rafael Sánchez indica que este nodo existente en Córdoba es el único autorizado en Andalucía para la extracción y conservación de cerebros y tejido neurológico donados para la ciencia, una de las vías más esenciales en la investigación de enfermedades degenerativas, como son el alzhéimer, párkinson, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otras.

Cómo se puede realizar la donación de cerebro

Sánchez explica que cuando se dona un cerebro, se procede a la extracción del mismo, se preserva a una temperatura de -80 grados y se hace un estudio histológico de una parte de ese cerebro para confirmar si la persona donante presentaba alguna enfermedad concreta o si, por el contrario, era una persona sana, de forma que ese material de estudio queda así conservado para destinarlo a la investigación o para que pueda ser usado para la formación, por ejemplo, de especialistas en Neurocirugía, lo que ayuda a mejorar las técnicas quirúrgicas.

Rafael Sánchez, jefe de la Unidad de Anatomía Patológica del hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

La investigación con muestras de tejido neurológico humano resulta imprescindible para intentar cambiar el pronóstico de las enfermedades neurológicas. Pero son precisas muchas muestras, sobre todo de personas entre 50 y 65 años, que es la edad más frecuente en la que suelen empezar a desarrollarse las enfermedades neurológicas y degenerativas. Es indispensable contar con tejido neurológico donado por parte de personas enfermas y sanas para realizar también comparativas.

Número de donaciones que se registran cada año

El director científico de esta unidad específica del Biobanco Andaluz en Córdoba resalta que anualmente se registran en la provincia y a nivel andaluz entre diez o doce donaciones de cerebro, que no es una cifra tan alta como la de otros órganos, debido a que las donaciones de cerebro solo pueden atenderse en el horario de este servicio. Este horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas, en jornadas laborables, no a cualquier hora del día o del año, como ocurre con la donación de órganos en general, que cuenta con servicios de guardia 24 horas y equipos móviles en Andalucía para los traslados de órganos procedentes de la donación altruista.

El doctor Rafael Sánchez consulta datos referentes a una donación de cerebro. / Manuel Murillo

Además, otro requisito para la donación, añade, es que el fallecimiento de la persona posible donante de cerebro se produzca en el mismo hospital Reina Sofía, ya que el traslado de posibles donantes desde un domicilio de la provincia o de otras provincias de la región no está contemplado con recursos públicos, al no existir una unidad móvil para realizar ese traslado, lo que resta las opciones de posibles donaciones.

En España existen actualmente 15 biobancos de cerebros que colaboran entre sí, siendo el único del sistema sanitario público de Andalucía el existente en el Reina Sofía de Córdoba. Las muestras de tejido cerebral conservadas en el Biobanco de Andalucía están a disposición de los equipos de investigación que lo soliciten, de la Red Nacional de Biobancos y de la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), del Instituto de Salud Carlos III.

Las muestras tienen que conservarse a -80 grados. / CÓRDOBA

Requisitos para donar

Rafael Sánchez expone que si una persona tiene intención en donar su cerebro cuando fallezca lo recomendable es que transmita a su familia esta decisión previamente, para qué sepa lo que hacer tras su muerte y poder cumplir con sus deseos.

Para ello, añade que es aconsejable dejar constancia de este propósito si la persona cuenta con un seguro de defunción, por si dicha póliza contempla el traslado al hospital para la donación de tejido o plasmar dicha donación en el registro de voluntades anticipadas, por el que el donante, familiar o tutor legal, autoriza la donación del cerebro tras la defunción. El contacto con el Nodo del Biobanco del SSPA del hospital Reina Sofía es el teléfono 957 736 594 y el correo electrónico es biobanco.hrs.sspa@juntadeandalucia.es para recibir el consentimiento informado, más información o resolver alguna consulta.