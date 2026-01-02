Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido leve en una colisión entre un coche y una furgoneta en la Cuesta del Espino de Córdoba

Guardia Civil y sanitarios se movilizan tras el choque, que ha derivado en algunas retenciones en la vía

Cuesta del Espino, en imagen de archivo.

Cuesta del Espino, en imagen de archivo. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en la autovía A-4, en el kilómetro 418, a la altura de la Cuesta del Espino, en sentido Córdoba. Según ha informado el servicio de Emergencias 112, un coche y una furgoneta han colisionado, lo que ha derivado en la intervención de miembros de la Guardia Civil de Tráfico y de efectivos sanitarios.

Un herido, de carácter leve, ha sido evacuado a un centro médico por familiares, al sentir un dolor en el costado producto del choque. Tras el accidente, se han producido algunas retenciones en los dos carriles en sentido Córdoba, aunque los efectivos del instituto armado han regulado el tráfico.

