Un herido leve en una colisión entre un coche y una furgoneta en la Cuesta del Espino de Córdoba

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en la autovía A-4, en el kilómetro 418, a la altura de la Cuesta del Espino, en sentido Córdoba. Según ha informado el servicio de Emergencias 112, un coche y una furgoneta han colisionado, lo que ha derivado en la intervención de miembros de la Guardia Civil de Tráfico y de efectivos sanitarios.

Un herido, de carácter leve, ha sido evacuado a un centro médico por familiares, al sentir un dolor en el costado producto del choque. Tras el accidente, se han producido algunas retenciones en los dos carriles en sentido Córdoba, aunque los efectivos del instituto armado han regulado el tráfico.