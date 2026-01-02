Los fallecidos en Córdoba el viernes 2 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 3 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jerónimo López Solé

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Manuel Sojo Castillo

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Antonio Lara Perabad

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael