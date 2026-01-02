Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 2 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 3 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Jerónimo López Solé
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Manuel Sojo Castillo
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Antonio Lara Perabad
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el cementerio de San Rafael
