Crecen un 31,4% los turistas alojados en apartamentos turísticos en Córdoba

La cifra de turistas alojados en la provincia de Córdoba en el último año se ha incrementado un 31,4%, según los datos publicados este viernes en la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este análisis recoge que en noviembre del pasado 2025 optaron por este tipo de alojamiento en la provincia de Córdoba un total de 10.292 turistas, de los que 6.947 fueron nacionales y los 3.345 restantes de otros países.

La mayor subida a la hora de escoger este tipo de pernoctación se produjo entre los viajeros nacionales, que han crecido entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025 un 38,5% pasando de 5.015 a 6.947, mientras que entre los de origen extranjero, el alza interanual ha sido del 18,7%, ya que en noviembre de 2024 fueron 2.816 y en el mismo periodo de 2025 fueron 3.345.

Acceso a apartamentos turísticos. / MANUEL MURILLO

En lo que va de 2025, ha sido noviembre el mes en el que más turistas españoles se han decantado por alojarse en apartamentos turísticos en la provincia de Córdoba, siendo abril el más demandado por los viajeros internacionales. El pasado año, hasta noviembre de 2025 el mes con más turistas españoles alojados en apartamentos turísticos fue abril y octubre para los extranjeros.

Pernoctaciones

En lo que respecta a las pernoctaciones en apartamentos turísticos en Córdoba, las mismas se han incrementado en noviembre, con respecto al mismo mes del año anterior, un 51,5%, al crecer de 14.856 en noviembre de 2024 a 22.519 en el mismo mes de 2025. La mayor subida se ha producido en el ámbito del turismo internacional, ya que han sido un 56,9% más los que han elegido apartamentos turísticos para pernoctar en la provincia, pasando de 5.078 en noviembre de 2024 a 7.970 en noviembre de 2025, mientras que el aumento entre los viajeros nacionales se ha situado en un 48,7%, al crecer de 9,778 en noviembre de 2024 a 14.549 en noviembre de 2025.

Datos de la capital

Los datos del INE recogen, por otro lado, la información relativa a los viajeros y pernotaciones en apartamentos turísticos contabilizados en la capital cordobesa. En noviembre de 2025 se registraron en Córdoba ciudad 9.031 turistas que escogieron este tipo de alojamiento, de las que 5.766 correspondieron a turistas españoles y 3.265 a viajeros de otros países. El incremento en el uso de este tipo de alojamiento en la capital cordobesa en el último año ha sido del 36,6%, al subir de 6.607 turistas a 9.031.

Turistas pasean por la Judería de Córdoba. / Chencho Martínez

Por otra parte, las pernoctaciones también han experimentado un alza en el mismo periodo estudiado, puesto que en noviembre de 2024 fueron 12.408, frente a las 18.794 del mismo mes de 2025, lo que representa una subida de prácticamente el 52% en el caso de Córdoba capital.

Plantilla y estancia media en los apartamentos turísticos

Otro dato que refleja el INE es que en los apartamentos turísticos de la provincia de Córdoba trabajaban hasta noviembre de 2025 un total de 211 personas. En lo que concierne a la estancia media de los turistas que optaron por apartamentos turísticos en la provincia de Córdoba la media en el mes de noviembre de 2025 fue de 2,19 días, por encima de los 1,90 días del mismo mes de 2024.

En cuanto a Córdoba capital, la permanencia media en noviembre de 2025, añade la encuesta del INE, fue de 2,08 días, frente a las 1,88 jornadas de noviembre de 2024. La Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos del INE plasma a su vez que la provincia de Córdoba contaba hasta noviembre de 2025 con 649 apartamentos turísticos, de los que 474 (73% del total) están en funcionamiento en Córdoba ciudad y el resto en la provincia.

El total de plazas ofertadas son 2.297 plazas en la provincia, de las que 1.601 (69,6%) ubicadas en Córdoba capital. En las mismas fechas de 2024 había en Córdoba 1.553 plazas, por lo que la subida interanual es de csi el 100%. El número de apartamentos turísticos ha experimentado un incremento entre noviembre de 2024 y 2025 del 32,7% al pasar de 489 a 649 establecimientos de este tipo.