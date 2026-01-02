Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes

Los trabajos obligarán a establecer desvíos de la circulación y medidas provisionales en la zona

Corte por obras en la calle Alfaros, en una imagen de noviembre de 2024.

Corte por obras en la calle Alfaros, en una imagen de noviembre de 2024. / A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La calle Alfonso XII permanecerá totalmente cortada al tráfico entre los días 12 y el 26 de enero debido a una reparación urgente de la canalización eléctrica, según ha informado la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba.

La actuación será ejecutada por la empresa autorizada Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. y afectará al tramo comprendido entre la plaza Vizconde de Miranda y la calle Ancha de la Magdalena, donde se procederá al cierre completo de la vía, en el centro histórico de Córdoba, durante el periodo indicado.

Plan especial de tráfico

  • El tráfico rodado procedente de C/Don Rodrigo y C/Escultor Juan de Mesa circulará por C/Agustín Moreno, a la cual se le invierte el sentido de forma provisional mientras duren las obras.
  • Acceso permitido a cocheras y garajes hasta la plaza Vizconde de Miranda.
  • Se permitirá la circulación por C/La Palma con la limitación del gálibo horizontal de 2,1 m conforme a la señalización existente.
  • Se prohibirá el estacionamiento en el entorno de la Plaza de San Pedro para facilitar el tránsito de los residentes y vehículos que accedan a cocheras.
  • La C/Alfonso XII desde la C/Ancha de la Magdalena, quedará en fondo de saco permitiéndose el acceso a cocheras, con prioridad al sentido de salida.
  • Se garantizará en todo momento la seguridad peatonal, manteniendo itinerarios accesibles y el acceso a viviendas, comercios y centros públicos de la zona.

Colaboración ciudadana

La Delegación de Movilidad ha solicitado la colaboración ciudadana, recomendando planificar los desplazamientos con antelación y atender tanto a la señalización provisional como a las indicaciones del personal de obra desplegado en el entorno afectado.

