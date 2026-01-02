Movilidad
Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes
Los trabajos obligarán a establecer desvíos de la circulación y medidas provisionales en la zona
La calle Alfonso XII permanecerá totalmente cortada al tráfico entre los días 12 y el 26 de enero debido a una reparación urgente de la canalización eléctrica, según ha informado la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba.
La actuación será ejecutada por la empresa autorizada Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. y afectará al tramo comprendido entre la plaza Vizconde de Miranda y la calle Ancha de la Magdalena, donde se procederá al cierre completo de la vía, en el centro histórico de Córdoba, durante el periodo indicado.
Plan especial de tráfico
- El tráfico rodado procedente de C/Don Rodrigo y C/Escultor Juan de Mesa circulará por C/Agustín Moreno, a la cual se le invierte el sentido de forma provisional mientras duren las obras.
- Acceso permitido a cocheras y garajes hasta la plaza Vizconde de Miranda.
- Se permitirá la circulación por C/La Palma con la limitación del gálibo horizontal de 2,1 m conforme a la señalización existente.
- Se prohibirá el estacionamiento en el entorno de la Plaza de San Pedro para facilitar el tránsito de los residentes y vehículos que accedan a cocheras.
- La C/Alfonso XII desde la C/Ancha de la Magdalena, quedará en fondo de saco permitiéndose el acceso a cocheras, con prioridad al sentido de salida.
- Se garantizará en todo momento la seguridad peatonal, manteniendo itinerarios accesibles y el acceso a viviendas, comercios y centros públicos de la zona.
Colaboración ciudadana
La Delegación de Movilidad ha solicitado la colaboración ciudadana, recomendando planificar los desplazamientos con antelación y atender tanto a la señalización provisional como a las indicaciones del personal de obra desplegado en el entorno afectado.
