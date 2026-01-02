Navidad
Un Coro de Coros llena de villancicos el centro de la ciudad
El coro de Coros Contigo ha llenado esta tarde el centro de Córdoba de música y villancicos
Los coros de diferentes Centros de Participación Activa para Personas Mayores del Ayuntamiento de Córdoba se han unido esta tarde en un emotivo Coro de Coros, en el que han participado más de un centenar de personas mayores. La actividad, que ha culminado en la Ronda de los Tejares, ha llenado de música de ambiente navideño el centro de la ciudad.
Un recorrido cantado en autobuses turísticos
Desde las 17.00 horas, los integrantes de los distintos coros se han ido subiendo a los autobuses turísticos para realizar su recorrido por el centro de la ciudad. Durante la ruta, los participantes han cantado villancicos, convirtiendo el trayecto en una experiencia festiva y compartida.
Actuación conjunta en la Ronda de los Tejares
Tras el recorrido, los participantes se han reunido en la puerta de El Corte Inglés, en la Ronda de los Tejares. Allí, ya todos juntos, han interpretado los villancicos que habían ensayado previamente en sus respectivos centros, ofreciendo al público una actuación cargada de tradición y espíritu navideño.
Mayores unidos por la música
Cientos de mayores han formado parte de este coro, fruto de los talleres de canto coral que se han desarrollado a lo largo del año en los Centros de Participación Activa. Una de las actividades navideñas organizadas por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, con el objetivo de fomentar la participación activa de las personas mayores y poner en valor su papel en la vida social y cultural de la ciudad.
