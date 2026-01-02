Córdoba registra la menor subida del precio del alquiler de las ocho capitales de Andalucía

Córdoba es la capital andaluza que ha registrado una menor subida del precio del alquiler en el recién finalizado año 2025. En total, el valor ha aumentado en un 4,3%, sensiblemente menor a Jaén (8,8%), Huelva (7%) o Sevilla (7%), que lideran el listado. En Cádiz ha aumentado la renta un 5,8% de media, seguida de Almería, con un 5,3%. En el final del ranking, elaborado por el portal Idealista, aunque por encima de la capital cordobesa, están los incrementos registrados en Málaga y Granada (un 4,7% en ambos casos).

Si se analiza la tendencia a nivel provincial, se constatan subidas superiores en prácticamente todas en comparación con sus capitales. Es decir, las personas que buscan una vivienda en alquiler están empezando a desplazarse a las coronas urbanas e incluso zonas relativamente alejadas de las capitales, lo que ha llevado a estos municipios de la provincia a incrementar la subida media y a un "alivio" de los precios de las capitales, que han experimentado crecimientos superiores en los años previos.

De hecho, el precio del alquiler está mitigando su subida, a nivel general, en toda la capital cordobesa. Tanto es así, que en una de las zonas en las que Idealista divide la ciudad, Noreña-Figueroa, se ha registrado en 2025 una reducción del valor del 3,1%; mientras que en otros puntos la reducción se constata en la variación mensual y trimestral, como son los casos del casco histórico y de Zoco-Poniente-Vistalegre.

El incremento en la provincia roza el 8%

En el listado de provincias vuelve a estar en cabeza Jaén, con un +11,1%, seguida de Málaga (9,3%), Sevilla (9,3%) y Huelva (8,7%). Córdoba es la quinta, con un 7,6% de incremento, por delante de Almería (7,5%), Cádiz (7,4%) y Granada (6,2%).

A pesar de esta subida, Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,3 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 16,6 euros al mes, seguida de Sevilla (11,7 euros/m2) y Cádiz (10,4 euros/m2). En la provincia de Córdoba, el precio medio del metro cuadrado es de 8,6 euros.

Capitales más caras y más económicas

Málaga es la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 15,8 euros/m2, seguida por Sevilla (12,9 euros/m2). Por el contrario, Jaén (8,2 euros/m2), Córdoba (9 euros/m2) y Almería (9,1 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el mayor problema que afronta ahora el mercado del alquiler tiene que ver, como en el caso de las subidas de precio, con la falta de oferta disponible. La competencia a la que se enfrentan las personas que están buscando vivienda en estos momentos es terrible. Los propietarios de la poca oferta disponible reciben decenas y decenas de contactos por sus viviendas y el abanico de perfiles entre los que poder elegir es inmenso. Y obviamente siempre se decantan por aquellos que les ofrecen una mayor seguridad, aunque se trate de perfiles sobrecualificados. Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la elitización del alquiler cada vez deja fuera a más gente".

El mercado sigue siendo alcista ante la escasa oferta disponible, lo que empuja los precios al alza

"Con respecto a los precios, ya es palpable que se están suavizando en las zonas en las que se han topado, mientras siguen subiendo en zonas en las que no se ha intervenido. Pero el coste de mantener el control de precios lo pagan los que buscan casa y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones siguen endureciéndose. Estamos en una lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", asegura Iñareta.

Un mercado aún alcista

En el cuarto trimestre de 2025 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha mantenido en un solo dígito: un 8,5%, hasta situar el metro cuadrado en 14,7 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han crecido un 1,7%.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 1,9% en los últimos 12 meses, pero han caído un 0,4% si lo comparamos con el mes de septiembre. El metro cuadrado se ha situado en 23,8 euros/m2. A pesar de los controles de precio Barcelona sigue siendo la ciudad más cara de España.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,7%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros. Los precios se han reducido un 0,1% en la capital durante los últimos 3 meses.

El precio del alquiler subió un 6,4% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,9 euros. Durante el último trimestre los precios se han incrementado un 3,4% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en diciembre de 2024, con la excepción de San Sebastián, donde se han reducido un 0,5%, siendo Ceuta la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 17,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Madrid, Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia, Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona.

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,8 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,3 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (17,9 euros/m2) y a continuación están Valencia (15,9 euros/m2) y Málaga (15,8 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,6 euros/m2), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros/m2 en los 3 casos).

25 de las 50 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Valencia, Málaga y Bilbao.

