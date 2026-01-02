Córdoba impulsa su campaña anual de recogida de juguetes en colaboración con City Sightseeing

Por octavo año consecutivo, la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, al mando de la delegada Eva Contador, ha puesto en marcha su tradicional campaña de recogida de juguetes destinada a niños que más lo necesitan.

Una iniciativa solidaria con larga trayectoria

Eva Contador ha destacado que, un año más, City Sightseeing Córdoba ha puesto a disposición de la delegación su autobús turístico para recoger los juguetes de manera desinteresada. La actividad ha contado con la colaboración de cinco entidades locales, que han esperado con entusiasmo recibir los juguetes en el estadio Arcángel para envolverlos y prepararlos para su entrega durante las fechas navideñas. "Queremos que este momento sea feliz para los niños dentro de estas fechas tan entrañables", ha señalado Contador.

Novedades de la campaña: donaciones económicas

Este año, la campaña ha incluido como novedad la posibilidad de realizar aportaciones económicas para quienes no pudieran donar un juguete. Lo recaudado irá destinado a la ONG Mi Pequeño Deseo, dedicada a cumplir los deseos de niños hospitalizados con enfermedades graves, brindándoles apoyo emocional y momentos de alegría durante todo el año.

Contador ha subrayado la importancia de esta iniciativa, que refuerza el eje 3 de la Agenda Córdoba, centrado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la unidad de la ciudad.

Agradecimientos y colaboración empresarial

Desde City Sightseeing, Inmaculada Guillén, responsable y directora de operaciones en Córdoba, ha agradecido la participación de los cordobeses y ha recordado también que, además de los juguetes, se han recibido donaciones económicas mínimas de 5 euros destinadas a la ONG Mi Pequeño Deseo.

Además, la campaña ha contado con el apoyo de El Corte Inglés, que ha aportado económicamente y también ha donado juguetes, sumándose al esfuerzo por hacer de Córdoba una ciudad más solidaria.

Más que juguetes: una experiencia para los participantes

Como incentivo, cada juguete entregado ha otorgado a los donantes una invitación para disfrutar del recorrido turístico en el autobús de City Sightseeing, válida hasta febrero. Así, los cordobeses pueden conocer la ciudad desde una perspectiva privilegiada además de haber contribuido a una causa solidaria.