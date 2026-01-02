Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Economía en 2026Cabalgata de ReyesCórdoba CFApartamentos turísticosCartero RealEl tiempoRecetas falsasDcoopRescate
instagramlinkedin

Solidaridad navideña

Córdoba impulsa su campaña anual de recogida de juguetes en colaboración con City Sightseeing

La Delegación de Servicios Sociales y City Sightseeing recogen más de 500 juguetes para los niños que más lo necesitan, incluyendo donaciones para la ONG Mi Pequeño Deseo

Eva Contador e Inmaculada Guillén junto al autobús turísitco protagonista de la campaña solidaria de juguetes

Eva Contador e Inmaculada Guillén junto al autobús turísitco protagonista de la campaña solidaria de juguetes / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Por octavo año consecutivo, la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, al mando de la delegada Eva Contador, ha puesto en marcha su tradicional campaña de recogida de juguetes destinada a niños que más lo necesitan.

Una iniciativa solidaria con larga trayectoria

Eva Contador ha destacado que, un año más, City Sightseeing Córdoba ha puesto a disposición de la delegación su autobús turístico para recoger los juguetes de manera desinteresada. La actividad ha contado con la colaboración de cinco entidades locales, que han esperado con entusiasmo recibir los juguetes en el estadio Arcángel para envolverlos y prepararlos para su entrega durante las fechas navideñas. "Queremos que este momento sea feliz para los niños dentro de estas fechas tan entrañables", ha señalado Contador.

Novedades de la campaña: donaciones económicas

Este año, la campaña ha incluido como novedad la posibilidad de realizar aportaciones económicas para quienes no pudieran donar un juguete. Lo recaudado irá destinado a la ONG Mi Pequeño Deseo, dedicada a cumplir los deseos de niños hospitalizados con enfermedades graves, brindándoles apoyo emocional y momentos de alegría durante todo el año.

Contador ha subrayado la importancia de esta iniciativa, que refuerza el eje 3 de la Agenda Córdoba, centrado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la unidad de la ciudad.

Agradecimientos y colaboración empresarial

Desde City Sightseeing, Inmaculada Guillén, responsable y directora de operaciones en Córdoba, ha agradecido la participación de los cordobeses y ha recordado también que, además de los juguetes, se han recibido donaciones económicas mínimas de 5 euros destinadas a la ONG Mi Pequeño Deseo.

Además, la campaña ha contado con el apoyo de El Corte Inglés, que ha aportado económicamente y también ha donado juguetes, sumándose al esfuerzo por hacer de Córdoba una ciudad más solidaria.

Noticias relacionadas y más

Más que juguetes: una experiencia para los participantes

Como incentivo, cada juguete entregado ha otorgado a los donantes una invitación para disfrutar del recorrido turístico en el autobús de City Sightseeing, válida hasta febrero. Así, los cordobeses pueden conocer la ciudad desde una perspectiva privilegiada además de haber contribuido a una causa solidaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  4. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  5. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  6. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  7. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  8. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa

Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes

Corte total al tráfico en la calle Alfonso XII de Córdoba del 12 al 26 de enero por obras urgentes

El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"

El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"

El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve

El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve

Córdoba impulsa su campaña anual de recogida de juguetes en colaboración con City Sightseeing

Córdoba impulsa su campaña anual de recogida de juguetes en colaboración con City Sightseeing

UGT Córdoba reclama más seguridad laboral y mejores servicios en 2026

El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: "Hay 0% de probabilidades"

El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: "Hay 0% de probabilidades"

Los apartamentos turísticos de Córdoba ganan peso: gran crecimiento de los turistas alojados en el último año

El PSOE pide "exprimir al máximo" las oportunidades de la Base Logística para liderar la reindustrialización de Córdoba

Tracking Pixel Contents