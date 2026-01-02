El Cartero Real llega este sábado a Córdoba: horario, recorrido, regalos y plan B si llueve

Este sábado, 3 de enero, el Cartero Real tomará las calles de Córdoba dispuesto a recoger las cartas de los más pequeños con sus deseos y peticiones para Sus Majestades de Oriente. Además, repartirá caramelos, regalos y, sobre todo, muchísima ilusión. Te contamos quién será el encargado de realizar esta tarea tan especial y, especialmente, el horario, el recorrido, alternativa en caso de lluvia y la cantidad de caramelos y regalos que se repartirán durante la jornada.

Juanlu González, Cartero Real

El actor cordobés Juanlu González, conocido por sus papeles en series como La otra mirada o Valeria, será el encargado de recoger las cartas de los niños por el centro de Córdoba y de repartir regalos e ilusión. González ha recibido este viernes la designación oficial en el Ayuntamiento de Córdoba, donde se ha mostrado visiblemente emocionado y asegurado que afronta este encargo como «el papel más importante de mi vida». Por ello, ha prometido «hacer todo lo que esté en mi mano» para que la jornada del sábado sea «inolvidable».

Juanlu González, este viernes en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Recorrido y horarios

El Cartero Real visitará por la mañana el Hospital Universitario Reina Sofía y la Asociación San Rafael Alzheimer Córdoba, donde entregará regalos y recogerá los deseos de pacientes y usuarios. Ya por la tarde dará comienzo el recorrido por el centro de la ciudad. Entre las 17.00 y las 18.00 horas, el cartero permanecerá en la plaza de Las Tendillas recogiendo cartas y escuchando a los más pequeños, acompañado por un pasacalles que ambientará el encuentro.

A partir de las 18.00 horas iniciará un recorrido que le llevará por Claudio Marcelo, Capitulares —donde se procederá a la lectura de una carta—, San Pablo, San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, San Lorenzo, Jesús del Calvario, San Juan de Letrán, Frailes y la plaza del Alpargate, donde concluirá el itinerario.

Jiménez, Urbano, González y Bados, este viernes en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

El Cartero Real estará acompañado en todo momento por un cortejo de más de 200 personas, entre figurantes vestidos de beduinos y dos bandas de música: la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia. Durante el recorrido se repartirán más de 500 kilos de caramelos, 4.500 juguetes, 800 peluches de pequeño tamaño, 200 de mayor tamaño y 1.200 pelotas de colores.

¿Qué pasa si llueve?

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha insistido en que «no hay posibilidad de lluvia» para la jornada del sábado y ha señalado que, en el peor de los casos, podrían caer «algunas gotas anecdóticas» que no afectarían al desarrollo del evento. No obstante, Urbano ha indicado que el Ayuntamiento cuenta con un plan alternativo por si se produjera un cambio en la previsión meteorológica. En ese caso, el Cartero Real accedería por los Jardines de Orive y se instalaría en la puerta principal, donde se habilitaría un sillón para atender a los niños.