El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: "Hay 0% de probabilidades"

El Ayuntamiento de Córdoba lo tiene claro: «cero por ciento de posibilidades de lluvia para el día de la Cabalgata de Reyes Magos». Así lo ha asegurado este viernes el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que se ha mostrado tajante al referirse a la previsión meteorológica para la jornada del 5 de enero.

El responsable municipal ha basado este pronóstico en los datos del servicio meteorológico del propio Ayuntamiento, que descartan precipitaciones tanto para la salida del Cartero Real como para la Cabalgata. «No tenemos previsión de lluvia ni para mañana ni para el 5 de enero», ha insistido Urbano, subrayando que el Consistorio trabaja con informes distintos a los de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que eleva hasta el 80% la probabilidad de lluvias en Córdoba capital para ese día.

Julián Urbano, este viernes durante la presentación del Cartero Real. / CÓRDOBA

Pese a la discrepancia entre previsiones, el delegado ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y asegurado que el Ayuntamiento cuenta con alternativas. «No es la primera cabalgata que organizamos y manejamos todo tipo de escenarios», señaló. No obstante, ha evitado concretar en qué consistiría un posible plan B y ha reiterado su confianza en que «no va a llover».

Pronósticos dispares

Frente a la postura municipal, la Aemet mantiene para el lunes 5 de enero una probabilidad de precipitaciones del 80% en Córdoba, aunque por el momento no ofrece un desglose horario. Otros portales meteorológicos, como AccuWeather, apuntan a lluvias débiles y concentradas en la mañana, mientras que ElTiempo.es descarta precipitaciones durante la tarde, franja clave para el desarrollo del cortejo.

Pronóstico de la Aemet para los próximos días en Córdoba. / CÓRDOBA

Unas carrozas «brutales»

Más allá del debate meteorológico, Urbano avanzó algunos detalles de la Cabalgata, que contará con un total de catorce carrozas. Seis de ellas estarán dedicadas a los Reyes Magos y sus séquitos, una estrella de Belén abrirá el desfile y las ocho carrozas restantes tendrán temática infantil y bíblica. «Son absolutamente brutales», afirmó el delegado, convencido de que el desfile volverá a ser uno de los grandes eventos de la Navidad cordobesa.