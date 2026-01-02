El alza de los costes energéticos y de la vivienda marcarán el rumbo económico de 2026 en Córdoba

Una de las principales preocupaciones de los españoles y los cordobeses, el acceso a la vivienda, no tiene visos de desaparecer en el año que acaba de comenzar. En este 2026, según las fuentes expertas consultadas por este periódico, el precio de los pisos seguirá aumentando en Córdoba, entre un 5% y un 7% en el mercado de la compraventa y en torno a un 10% en el del alquiler.

A esto se unirá el aumento de los costes energéticos, que tendrá consecuencias no solo en la economía de las familias, sino de las empresas. Como contrapunto, se espera una contención de la inflación de un 2%, cuando 2025 cerró con un 2,8%. Diario CÓRDOBA ha contactado con distintos agentes económicos y sociales para analizar las perspectivas a las que se enfrenta a la provincia en este 2026.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, es quien señala esa inflación algo más contenida que se espera para 2026. Tras un 2025 que Díaz califica como de «dinamismo empresarial», vaticina un nuevo ejercicio marcado por la «la incertidumbre política-económica que España está desarrollando o va a desarrollar el próximo año». El presidente de CECO alude también a ese aumento del coste de la energía que, advierte, «va a suponer un importante incremento de los costes empresariales, no ya solamente del salario, sino de los costes energéticos de productividad y de producción en el mundo empresarial».

En cuanto a las necesidades a las que se enfrentará ese mundo empresarial en 2026, Díaz habla de que hará falta mano de obra cualificada «en todos los sectores», aunque desde la patronal confían, por otro lado, en que la financiación se mantenga estable. «Hay dinero para la inversión empresarial, dinero facilitado por la banca, y más aún después de la finalización y el fin de la relajación política monetaria que ha cometido el Banco Central Europeo». Por último, el también presidente de la Cámara de Comercio hace referencia a las relaciones laborales a mantener en este ejercicio, de las que espera que sean «modernas y acordes con los tiempos en los que vivimos las empresas y los trabajadores».

Parque de Rabanales 21. / Córdoba

Desde la patronal de la construcción en Córdoba Construcor explican que las perspectivas para 2026 son «de continuidad moderada, con los cuellos de botella del coste de los materiales, la falta de mano de obra especializada y la escasa oferta de suelo disponible como problemas generales del sector constructor promotor». Además, añaden que mientras esto ocurre, «su aportación a las arcas fiscales de las distintas administraciones se sigue disparando tanto para empresas como para los ciudadanos». Construcor también reconoce que en 2025 «la construcción cordobesa se ha movido en un entorno favorable para un sector históricamente cíclico». Eso sí, advierten que el tirón de la obra civil y de las actividades especializadas, apoyado en la inversión pública y en la ola de rehabilitación, se combina con una vivienda nueva que, aunque gana ritmo, «está lejos de compensar el déficit acumulado desde la pandemia».

Oficios cualificados

Además, para Construcor «el mercado laboral es el termómetro más visible de esta fase expansiva: a finales de año la provincia suma más de un millar de vacantes en construcción, con especial demanda de oficios cualificados y perfiles especializados, mientras el empleo sectorial crece en el conjunto del país por encima del 3% interanual».

Terrenos donde se construirá la base logística del Ejército de Tierra. / M. Murillo

Precio de la vivienda

El presidente de la asociación de inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, vaticina un crecimiento generalizado del mercado, «principalmente motivado por la escasez de vivienda disponible, tanto en régimen de venta como de alquiler». Vaquero detalla que, «si no se produjera ninguna circunstancia extraordinaria que altere el contexto actual», las subidas de precios en el mercado de la compraventa podrían situarse de forma aproximada entre un 5% y un 7%, mientras que en el alquiler se habla de una subida del 10%. Esta evolución, apostilla, «dependerá en gran medida de la zona concreta en la que se ubique la vivienda, así como de sus características y nivel de demanda».

Próximos pisos

Juan Manuel Gómez, responsable del portal Obra Nueva en Córdoba, asegura que «el año 2026 puede marcar un antes y un después en la promoción de obra nueva en Córdoba». Recuerda que, tras años sin puesta en carga de suelo finalista, con la próxima finalización de las obras de urbanización está previsto que arranquen las primeras comercializaciones en el futuro barrio de Huerta Santa Isabel Oeste (con una capacidad para más de 3.600 viviendas).

Gómez avanza también el esperado inicio de las obras de urbanización en el PP-O2 Ciudad Jardín, bajo El Patriarca, donde incluso hay promociones como la de Neinor Homes que ya están en comercialización. Y a todo ello añade que, «si se cumplen los plazos de ejecución, podrían entregarse en torno a 1.200 nuevas viviendas a lo largo del año, promociones en curso con un altísimo porcentaje de ventas. Un dato muy relevante en un momento de escasa oferta disponible».

Comercio y hostelería

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, explica que el sector afronta 2026 «con expectativas de mejora si se consolida la recuperación del consumo» y recuerda que «en Córdoba, el pequeño comercio sigue siendo un pilar económico y social, generador de empleo estable y vertebrador de nuestros barrios».

Para Bados, la moderación de la inflación y una mayor estabilidad económica «pueden abrir un escenario más favorable, siempre que el comercio de proximidad cuente con herramientas reales para competir: digitalización y una regulación equilibrada». Con todo ello, el presidente de Comercio Córdoba entiende que «2026 debe ser el año en el que las administraciones traduzcan los diagnósticos en políticas concretas». «Apoyar al comercio de cercanía no es una opción: es una decisión económica estratégica para garantizar empleo, actividad y vida urbana», sentencia el responsable de Comercio Córdoba.

Trabajadores de la hostelería en Córdoba / M. Murillo

El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, avanza que 2026 será un año de «recesión» para el sector de la hostelería, tanto a nivel nacional como en Córdoba. Una recesión, asegura, que se traducirá tanto en menor consumo (bien menos clientes o bien menos gasto por cliente) y en menores ingresos para estas empresas. La subida de los costes y los impuestos, añade, será la causa principal de esta previsión. Como curiosidad, pero a la vez un dato que a ojos de Guerrero evidencia esta bajada, España ya consume más cerveza de supermercado que en bares, cuando hasta ahora era uno de los pocos países europeos con la tendencia contraria. Por último, uno de los retos a los que se enfrentará la hostelería cordobesa será el encontrar a mano de obra cualificada para todos los ámbitos de trabajo.

Hoteles

La Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor) espera un 2026 «con una demanda sostenida» en la temporada alta y otra más «contenida» para verano y otoño. Desde Aehcor advierten, además, de que la evolución se verá «condicionada» por la «competencia de la oferta no hotelera», además de por «la sensibilidad al precio de los mercados europeos y el contexto económico general».

La secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, habla de un 2026 con una negociación colectiva «muy intensa» con conversaciones para siete convenios: distribuidoras de gases licuados; distribuidoras energía eléctrica; aceite; clínicas privadas; metal; transporte mercancías por carretera e industrias panificadoras. Para Borrego, «los márgenes de beneficios empresariales siguen batiendo récords y la manera de repercutir dichos beneficios es en mayores subidas salariales y reducción de jornada, principales objetivos que nos marcamos en la negociación colectiva para 2026».

Paqui Haro, secretaria provincial de Empleo de UGT Córdoba, afirma que el sindicato afronta 2026 con un «optimismo cauto» que vendrá marcado por un crecimiento del empleo y la economía, «pero con el desafío de mejorar la calidad y reducir la tasa del paro estructural». Entre las preocupaciones que UGT mantiene para el ejercicio entrante, Haro destaca el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial, así como la desigualdad entre hombres y mujeres dentro del mercado laboral.

«La igualdad es un derecho que se va conquistando día a día, con lo cual exigimos un compromiso real a las empresas y a las administraciones», señala Haro. En sus perspectivas para 2026 la sindicalista recuerda también las «cifras alarmantes» de siniestralidad laboral en la provincia y aboga por «más inversión en prevención e investigación de los accidentes y medidas concretas».