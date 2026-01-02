El actor cordobés Juanlu González será el Cartero Real: "Es el papel más importante de mi vida"

El actor cordobés Juanlu González encarnará este sábado al Cartero Real en Córdoba, una cita ya tradicional que servirá para recoger las cartas de los niños, repartir ilusión y regalos y actuar como antesala de la Cabalgata de Reyes del lunes 5 de enero. El propio González, visiblemente emocionado, ha asegurado que afronta este encargo como «el papel más importante» de su vida.

El anuncio lo ha realizado este viernes el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados; el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia, José María Jiménez; y el propio actor. Urbano ha destacado que Juanlu González tiene la capacidad de «vender Córdoba como nunca nadie lo ha hecho» y ha subrayado su implicación con la ciudad.

Jiménez, Urbano, González y Bados, este viernes en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Ilusión y nervios

Con humor y nervios reconocidos, el actor ha señalado que «aunque nadie es profeta en su tierra, a mí me ha tocado ser cartero», confesando sentirse especialmente emocionado por un papel vinculado directamente con la ilusión infantil. «Estamos hablando de ilusión, y si algo tenemos que hacer es reivindicarla, especialmente la de los más pequeños y en estas fechas», ha recalcado. Para ello, ha prometido «hacer todo lo que esté en mi mano» para que la jornada del sábado sea «inolvidable». «No llevo más juguetes porque no me caben, pero nadie se va a quedar sin lo que necesita», ha añadido entre risas. Sobre sus próximos proyectos profesionales, González ha preferido no avanzar detalles, aunque ha asegurado que «pronto» se conocerán.

Recorrido del Cartero Real

El Cartero Real iniciará su actividad a las 17.00 horas en la plaza de las Tendillas, donde se celebrará una actuación infantil y los más pequeños podrán entregar sus cartas. Aproximadamente una hora después comenzará el recorrido por Claudio Marcelo, Capitulares —donde se leerá una carta—, San Pablo, San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, San Lorenzo, Jesús del Calvario, San Juan de Letrán, Frailes y la plaza del Alpargate, donde concluirá.

Raquel Rostro, anterior Cartera Real de Córdoba. / Manuel Murillo

Durante el trayecto se repartirán más de 500 kilos de caramelos, 4.500 juguetes, 800 peluches de pequeño tamaño, 200 de mayor tamaño y 1.200 pelotas de colores. Por la mañana, el Cartero Real visitará el Hospital Universitario Reina Sofía y la Asociación San Rafael Alzheimer Córdoba, donde entregará regalos y recogerá los deseos de los pacientes.

El cortejo estará formado por más de 200 personas, entre figurantes vestidos de beduinos y dos bandas de música: la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación de Espinas y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia, tal y como ha destacado José María Jiménez.

La iniciativa cuenta, además, con la colaboración de Comercio Córdoba. Su presidente, Rafael Bados, ha recordado que el Cartero Real lleva más de quince años celebrándose y que se trata de una jornada clave tanto para la ilusión infantil como para la dinamización de las zonas comerciales de la ciudad.

Posibilidad de lluvia

En cuanto a la previsión meteorológica para la tarde del sábado, Julián Urbano ha señalado que, según el servicio meteorológico municipal, no se esperan precipitaciones. Aun así, ha indicado que el Ayuntamiento cuenta con un plan alternativo por si se produjera un cambio en la previsión. En ese caso, el Cartero Real accedería por los Jardines de Orive y se instalaría en la puerta principal, donde se habilitaría un sillón para atender a los niños.