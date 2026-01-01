La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El entrenamiento a puertas abiertas del Córdoba CF, los primeros bebés del año en la provincia y las incidencias en Fin de Año centran los titulares vespertinos
La plantilla del Córdoba CF comienza el año arropada por su afición, con un entrenamiento a puertas abiertas en El Arcángel que marca el inicio de la vuelta al trabajo tras el parón navideño. Los blanquiverdes volverán este sábado a la competición liguera con ganas e ilusión en un partido en casa frente al Burgos. En otro orden de cosas, los hospitales cordobeses han dado la bienvenida a los primeros bebés del año. Diego y Elena han sido los primeros en nacer este 2026 en Quirónsalud y en el Reina Sofía, respectivamente. Los centros de la provincia también acogen ya a recién nacidos de este año. Por otra parte, la Nochevieja se desarrolló sin incidencias reseñables, afortunadamente. El 112 apenas ha gestionado 143 avisos en la provincia y 77 en la capital en Fin de Año.
- El Córdoba CF se da un baño de masas en una intensa primera sesión de 2026
- Los primeros bebés del año 2026 en Córdoba se llaman Diego y Elena
- El 112 gestiona 143 incidencias en la provincia y 77 en Córdoba capital durante la Nochevieja y Año Nuevo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Muere Francisco Castillero, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas durante 20 años
- Lluvia a la vista en Córdoba: esta es la previsión de la Aemet hasta la Cabalgata de Reyes
- ¡Feliz 2026! Córdoba da la bienvenida al nuevo año desde Las Tendillas
- La Nochevieja se crece en Córdoba: así fue el tardeo de despedida de 2025
- Nochevieja infantil en Las Tendillas: una fiesta a la altura de los más pequeños
Provincia
- El norte y sur de la provincia comienzan 2026 con la alegría de los primeros nacimientos
- Un detenido en Rute por robar dos veces, agredir y amenazar de muerte a una persona en el mismo día
- El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprueba su oferta de empleo público 2025: estos son los puestos
Internacional
- Al menos 40 muertos y 115 heridos en el incendio de la fiesta de Año Nuevo en un bar de una estación de esquí de Suiza
Andalucía
- Gimnasios, mascotas, transporte o guarderías: los ahorros en Andalucía en 2026 en plena escalada de precios
España
Deportes
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena