La plantilla del Córdoba CF comienza el año arropada por su afición, con un entrenamiento a puertas abiertas en El Arcángel que marca el inicio de la vuelta al trabajo tras el parón navideño. Los blanquiverdes volverán este sábado a la competición liguera con ganas e ilusión en un partido en casa frente al Burgos. En otro orden de cosas, los hospitales cordobeses han dado la bienvenida a los primeros bebés del año. Diego y Elena han sido los primeros en nacer este 2026 en Quirónsalud y en el Reina Sofía, respectivamente. Los centros de la provincia también acogen ya a recién nacidos de este año. Por otra parte, la Nochevieja se desarrolló sin incidencias reseñables, afortunadamente. El 112 apenas ha gestionado 143 avisos en la provincia y 77 en la capital en Fin de Año.

