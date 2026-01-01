La actualidad del jueves 1 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrada del nuevo año tras la fiesta de Las Tendillas; una San Silvestre de récord y la reindustrialización como eje económico marcan el inicio del 2026
Miles de cordobeses celebraron anoche la llegada del nuevo año 2026. En una plaza de Las Tendillas a rebosar, las campanadas despidieron el 2025 y dieron inicio a una nueva etapa en la ciudad. Una lluvia de fuegos artificiales fue el mejor colofón para envolver a Córdoba con sus alas y celebrar la vida, la familia y la amistad. En otro orden de cosas, el año se cerró con una San Silvestre Cordobesa de récord en la que se impusieron David Palacio y Nazha Machrouh. Finalmente, y poniendo el foco en lo económico, analizamos la "reindustrialización" al calor de la implantación de la BLET, que fue lo más relevante en este episodio y apunta a continuar atrayendo las miradas (y las esperanzas de progreso) de los cordobeses.
- ¡Feliz 2026! Córdoba da la bienvenida al nuevo año desde Las Tendillas
- David Palacio y Nazha Machrouh consiguen las victorias en la San Silvestre Cordobesa
- Resumen del 2025 | Apuesta por la «reindustrialización»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Nochevieja se crece en Córdoba: así fue el tardeo de despedida de 2025
- Nochevieja infantil en Las Tendillas: una fiesta a la altura de los más pequeños
- El alcalde José María Bellido desea "un año 2026 de película para Córdoba"
España
- La Fiscalía pide la nulidad de la condena del Supremo a García Ortiz por vulnerar su derecho a la defensa
- Sánchez hace balance del 2025: "España crece como nunca"
Economía
- El Ibex despide 2025 con una leve caída diaria, pero firma su mejor año desde 1993 con una subida del 49%
- ¿Cuánto subirán las pensiones en 2026?
Resumen del 2025
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena