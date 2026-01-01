Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 1 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrada del nuevo año tras la fiesta de Las Tendillas; una San Silvestre de récord y la reindustrialización como eje económico marcan el inicio del 2026

Fiesta de fin de año en las Tendillas de Córdoba, anoche.

Fiesta de fin de año en las Tendillas de Córdoba, anoche. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Miles de cordobeses celebraron anoche la llegada del nuevo año 2026. En una plaza de Las Tendillas a rebosar, las campanadas despidieron el 2025 y dieron inicio a una nueva etapa en la ciudad. Una lluvia de fuegos artificiales fue el mejor colofón para envolver a Córdoba con sus alas y celebrar la vida, la familia y la amistad. En otro orden de cosas, el año se cerró con una San Silvestre Cordobesa de récord en la que se impusieron David Palacio y Nazha Machrouh. Finalmente, y poniendo el foco en lo económico, analizamos la "reindustrialización" al calor de la implantación de la BLET, que fue lo más relevante en este episodio y apunta a continuar atrayendo las miradas (y las esperanzas de progreso) de los cordobeses.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

España

Economía

Resumen del 2025

