Miles de cordobeses celebraron anoche la llegada del nuevo año 2026. En una plaza de Las Tendillas a rebosar, las campanadas despidieron el 2025 y dieron inicio a una nueva etapa en la ciudad. Una lluvia de fuegos artificiales fue el mejor colofón para envolver a Córdoba con sus alas y celebrar la vida, la familia y la amistad. En otro orden de cosas, el año se cerró con una San Silvestre Cordobesa de récord en la que se impusieron David Palacio y Nazha Machrouh. Finalmente, y poniendo el foco en lo económico, analizamos la "reindustrialización" al calor de la implantación de la BLET, que fue lo más relevante en este episodio y apunta a continuar atrayendo las miradas (y las esperanzas de progreso) de los cordobeses.

