Los primeros bebés del año 2026 en Córdoba se llaman Diego y Elena

Una de las primeras noticias con las que se da siempre la bienvenida a un nuevo año es el nacimiento del primer bebé. Un acontecimiento que simboliza la vida y la felicidad. En esta ocasión, el primer bebé de Córdoba que ha nacido en la sanidad cordobesa en el recién inaugurado 2026 lo ha hecho en el hospital QuirónSalud Córdoba, a una hora muy tempranera, cuando apenas habían transcurrido diez minutos del 1 de enero.

El primer niño nacido en Córdoba durante 2026, según fuentes de este centro hospitalario privado, se llama Diego y ha pesado cerca de 2,800 kilos. El parto ha sido natural y sus felices padres se llaman Jessica y Antonio José. Diego es el segundo hijo para esta pareja, pues ya tienen una niña mayor, y tanto el pequeño como la madre se encuentran bien en planta de hospitalización, añade el hospital QuirónSalud Córdoba.

Instalaciones del hospital Reina Sofía. / Francisco González

El segundo nacimiento del año 2026 se ha producido en el hospital universitario Reina Sofía a las 1.24 horas. Ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, 6 y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, muy deseada por todos.

La primera niña nacida en Andalucía se llama Cloe y es de Huelva. / CÓRDOBA

Otros hospitales

Por otro lado, fuentes sanitarias añaden que en las primeras horas del 1 de enero no se han registrado nacimientos en el hospital San Juan de Dios, ni en el hospital del Valle de los Pedroches de Pozoblanco, hospital Infanta Margarita de Cabra ni hospital de Montilla.

Entre enero y noviembre de 2025 en la provincia de Córdoba se han contabilizado 3.053 partos. Elena ha sido la cuarta bebé recién nacida más tempranera de 2026 en Andalucía, después de Cloe, en Huelva, que nació solo un minuto después de las doce de la noche del nuevo año. A continuación, han venido al mundo Dafne, a las 0.32, en Jerez, y Sofía, a las 0.34, en Málaga.