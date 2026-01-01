Balance
La primera noche de 2026 se resuelve sin incidencias graves en Córdoba capital
La Policía Nacional y Emergencias 112 destacan la ausencia de intervenciones significativas para lo que suele ser habitual
El primer balance de incidencias en la noche de Fin de año en Córdoba no reporta sucesos de gravedad. Tanto desde la Policía Nacional como desde Emergencias 112 confirman la ausencia de intervenciones significativas en la capital.
Dentro de las actuaciones destacan algunas detenciones por parte de la Policía Nacional, dentro de la dinámica habitual del día a día y sin tener ninguna relación con peleas o sucesos derivados de fiestas de fin de año. Desde el servicio de Emergencias añaden algunos síncopes y llamadas para asistencia sanitaria en puntos de la ciudad, que también entran dentro de lo normal en una fecha así.
No obstante, desde ambos departamentos aclaran que el informe recoge las actuaciones y llamadas recibidas, sin tener en cuenta otras posibles incidencias que no fueran reportadas al 112 o en las que no interviniera la Policía Nacional.
Tranquilidad para los bomberos
El balance coincide con lo reportado por parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que confirma la normalidad durante una noche de Fin de Año “muy tranquila”. Apenas tuvieron que intervenir en un par de aperturas de vivienda, actuaciones habituales en estas fechas y relacionadas, en principio, con personas que no podían acceder a sus domicilios. En ese sentido, no se han registrado incendios significativos ni sucesos de especial gravedad.
Por su parte, desde el Ayuntamiento confirman que la noche transcurrió sin actuaciones fuera de lo común por par parte de la Policía Local.
