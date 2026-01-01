Normalidad absoluta para los bomberos de Córdoba en la primera noche del año

La entrada en 2026 ha transcurrido en Córdoba con absoluta normalidad. Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, la noche de Fin de Año ha sido “muy tranquila”, sin incidencias relevantes que lamentar.

Los bomberos tan solo tuvieron que intervenir en un par de aperturas de vivienda, actuaciones habituales en estas fechas y relacionadas, en principio, con personas que no podían acceder a sus domicilios. No se han registrado incendios significativos ni sucesos de especial gravedad.

En comparación con otros años, el balance es claramente positivo. Desde el parque de bomberos han subrayado que no se ha producido ningún incidente importante, destacando el buen desarrollo de las celebraciones navideñas en la ciudad. Y en este caso, la no noticia es una gran noticia, teniendo en cuenta las incidencias de otros años en la primera noche del año.

En este sentido, la primera jornada de 2026 queda así marcada por la normalidad y la ausencia de emergencias reseñables.