Muere Francisco Castillero, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas durante 20 años

Francisco Castillero (Córdoba, 1945), expresidente de la Federación de Peñas Cordobesas, ha fallecido a las 79 años. Así lo ha comunicado la propia entidad este jueves 1 de enero. Con su muerte, se marcha uno de los personajes más relevantes del cambio de siglo en la ciudad.

Su trayectoria en el mundo de las peñas se remonta a la década de los 50 y con solo 21 años, ya presidía la peña Egabrense. Su etapa al frente del movimiento peñista se prolongó durante cinco mandatos, desde el 1995 al 2015, hasta que no pudo revalidar el cargo tras 20 años, al perder las elecciones y ser sustituido por Alfonso Morales, en un momento de crisis dentro de las peñas cordobesas.

El velatorio tiene luegar en el tanatorio de la Fuensanta.