Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 1 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 2 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Victoria Puentes Orden
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Jacinto Rey Arnao
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Jose Luis Oliver Rubio
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Salud.
Francisco Castillero Rey
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
