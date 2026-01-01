Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 1 de enero

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 2 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Victoria Puentes Orden

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Jacinto Rey Arnao

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Jose Luis Oliver Rubio

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Salud.

Francisco Castillero Rey

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

