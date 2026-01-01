Córdoba cierra 2025 y recibe al 2026 entre fiesta y tradición

La capital cordobesa despidió el año 2025 con una celebración que fue mucho más allá de las tradicionales doce uvas de medianoche.

La jornada arrancó por la mañana con una fiesta infantil en la Plaza de Las Tendillas, pensada para los más pequeños. Con animación, música navideña y castillos hinchables, cientos de familias participaron en un ambiente alegre y festivo, culminando con las campanadas infantiles al mediodía, donde los niños celebraron de manera anticipada la llegada del año, en un guiño a la tradición de las uvas de Nochevieja.

La San Silvestre Cordobesa cumplió un año más con la tradición de cerrar el año deportivo en la provincia. Miles de cordobeses siguieron en la barriada del Figueroa los diez kilómetros de la carrera, todos con ganas de pasárselo bien y de acabar el 2025 disfrutando del ambiente de una prueba deportiva. El sevillano David Palacio y la granadina Nazha Machrouh consiguieron las victorias.

Una San Silvestre de récord cierra el 2025 en Córdoba / Manuel Murillo

Tardeo y campanadas

Durante la tarde y la noche, el ambiente en la ciudad siguió creciendo. El llamado tardeo se consolidó como propuesta para alargar la última tarde del año en espacios públicos y locales, ganando protagonismo junto a los preparativos de los cotillones y fiestas de fin de año que comenzaron tras la cena.

A medianoche, miles de cordobeses se reunieron en Las Tendillas para compartir las doce uvas de la suerte bajo el reloj emblemático de la plaza, como marca la tradición local, y celebrar la llegada de 2026 entre abrazos, brindis y música. La celebración continuó con actuaciones, alegría colectiva y un ambiente festivo que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Los cordobeses despiden el 2025 en la 'Tardevieja' / Manuel Murillo

Sin incidencias

En cuanto a la seguridad y el desarrollo del día, las incidencias fueron mínimas, según el balance de Emergencias, la policía y bomberos, lo que permitió que la fiesta transcurriera con normalidad y sin contratiempos significativos.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 Andalucía atendió un total de 143 incidencias en la provincia, desde las 15.00 horas del martes 31 hasta las 06.00 horas de este miércoles. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al año pasado, cuando en el mismo período se coordinaron un total de 160 emergencias o las 180 del 2024. De las 143 llamadas, 77 han sido en Córdoba capital. También menos que el fin de año anterior, cuando se gestionaron 93 incidencias en la ciudad.

Doce gajos de naranja

Más de mil personas se reunieron en Palma del Río al mediodía para disfrutar de las ‘Campanadas con naranja’ que organiza cada año EMPA con la colaboración del Ayuntamiento, orientadas al público infantil. Como ya es tradición, palmeños y foráneos tomaron doce gajos de naranjas a la 12.00 en la Plaza Mayor.

Palma del Río toma doce gajos de naranja en sus campanadas infantiles. / José Muñoz Caro

Una felicitación con IA

Con un vídeo realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial, el alcalde de Córdoba , José María Bellido , junto al equipo de gobierno local del Partido Popular (PP) , felicitaron el nuevo año 2026, que esperan que sea "de película" para la ciudad.