La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología marca en su calendario el sábado como el primero de tres días consecutivos en los que parece obligatorio salir a la calle con paraguas. Y con muy poco margen de error. Tras un comienzo frío, pero sin precipitaciones, la Aemet pronostica lluvia para los días 3, 4 y 5 de enero, con una probabilidad de entre el 80 y el 100%, dejando en el aire el futuro de la Cabalgata en Córdoba.

Por lo que respecta a las temperaturas, las mínimas irán ligeramente en aumento hasta alcanzar los 9 grados el domingo. Sin embargo, el lunes volverían a bajar hasta los 5 grados. Las máximas, por su parte, irán descendiendo paulatinamente a lo largo de la semana, pasando de los 18 grados previstos para este viernes hasta 13 grados el lunes.

Lo peor estará por llegar aún. En el horizonte de los siete días, la Aemet pronostica una mínima de -3 grados y una máxima de 8 para el miércoles 7 de enero. La cota de nieve podría bajar hasta los 200 metros, aunque la previsión de lluvia es del 35%.