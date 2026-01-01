Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Año nuevo

Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas

Los Tabernícolas extienden la fiesta con su concierto hasta las 2.30 de la madrugada

Fiesta de fin de año en Las Tendillas de Córdoba.

Fiesta de fin de año en Las Tendillas de Córdoba. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

¡2026! En un segundo, miles de cordobeses han despedido el 2025 e iniciado el Año Nuevo juntos, compartiendo la tradición de las uvas desde Las Tendillas.

¿Habrá mejor sitio acaso? En el mismísimo salón de Córdoba, que diría Francisco Solano Márquez. Y con el rasgueo del reloj de las Tendillas sustituyendo los cuartos de las campanas de la Puerta del Sol.

Para completar el espectáculo, desde el nuevo Zara, antiguo Simago, se han soltado globos y pirotecnia.

Una experiencia "emocionante"

Una experiencia "verdaderamente emocionante" para quienes lo viven por primera vez, como María Dolores Gil, quien "después de muchos años proponiéndolo y no hacerlo", ha terminado cumpliendo con esta deuda pendiente acompañada de sus familiares.

Fiesta fin de año 2025 en Las Tendillas Córdoba, campanadas, uvas

Fiesta de fin de año en Las Tendillas de Córdoba. / Manuel Murillo

La terna de presentadores de las campanadas en las distintas televisiones, públicas y privadas, la animaron a tomar la decisión, reconoce, y una vez convencida se reafirmó al enterarse de que tocaban Los Tabernícolas en la Fiesta de Fin de Año de Las Tendillas.

Concierto hasta las 2:30

El grupo cordobés de versiones liderado por Antonio Mantero ha actuado sepultando los restos de 2025 y como teloneros del 2026 desde el escenario levantados en el corazón de Córdoba. Y después de las campanadas regresan a las tablas en uno de los shows más esperados por los miembros de la banda en su dilatada trayectoria, según explicaron en su entrevista a este periódico.

Fiesta fin de año 2025 en Las Tendillas Córdoba, campanadas, uvas

Fiesta de fin de año en Las Tendillas. / Manuel Murillo

La Fiesta de Fin de Año comenzó a las 22.00, animada por el periodista Jorge Carmona y se extenderá hasta las 02.30 horas con Los Tabernícolas.

