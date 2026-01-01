El 112 gestiona 143 incidencias en la provincia y 77 en Córdoba capital durante la Nochevieja y Año Nuevo

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 Andalucía ha atendido durante la celebración de Nochevieja un total de 143 incidencias en la provincia de Córdoba , desde las 15.00 horas del martes 31 hasta las 06.00 horas de este miércoles. En este sentido, afirma que esta cifra supone un ligero descenso respecto al año pasado, cuando en el mismo período se coordinaron un total de 160 emergencias o las 180 del 2024.

De las 143 llamadas, 77 han sido en Córdoba capital. También menos que el fin de año anterior, cuando se gestionaron 93 incidencias en la ciudad.

La tendencia contrasta con la dinámica andaluza, donde crece en un 4,03 % más que el año pasado el número de incidencias gestionadas. En total, el 112 ha coordinado 2.141 emergencias durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo en Andalucía.

Los avisos más numerosos al Teléfono 1-1-2 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (694) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (524); le siguen los incendios (168), las incidencias de tráfico (141), las relacionadas con animales (86) y los accidentes de circulación (74). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Incidencias por provincias

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), a continuación se encuentra Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258). Con un menor número de emergencias coordinadas, se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 1-1-2 con 260, tras la capital hispalense se encuentran Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).