La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La 'Tardevieja' en las terrazas de la ciudad, la fiesta infantil de Las Tendillas y el recibimiento del 2026 por el equipo de gobierno local marcan la tendencia informativa
Ni siquiera el frío que hiela la sangre de los más valientes ha impedido que la 'Tardevieja' se haya impuesto en Córdoba. Bien es cierto que con menos gente que en años anteriores, pero las terrazas del casco histórico y de los barrios de la ciudad han sido las protagonistas de los prolegómenos de la última noche del año. Una jornada que empezó horas antes con la fiesta infantil de Las Tendillas, y que continuará en la misma céntrica plaza en unas horas, con las campanadas que recibirán al año 2026. Un año que llega con importantes retos para el Ayuntamiento de Córdoba. Esta mañana, el alcalde y su equipo han difundido un curioso vídeo hecho con IA para dar la bienvenida al 2026.
Además, destacamos estas otras noticias:
Deportes
Córdoba ciudad
- ¿Lloverá esta Nochevieja en Córdoba? Este es el pronóstico de la Aemet para despedir el 2026
- El número de denuncias por la ley antitabaco repunta en Córdoba tras cinco años en mínimos
- Agua y basura suben de precio, pero la bombona y el transporte darán un respiro en Córdoba
- Fallece a los 88 años el empresario hostelero José Luis Arranz Molina
Provincia
- Palma del Río toma doce gajos de naranja en sus campanadas infantiles
- Fuentes destaca las más de 3.000 intervenciones realizadas este año por los bomberos de la Diputación
Andalucía
Economía
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena