Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La 'Tardevieja' en las terrazas de la ciudad, la fiesta infantil de Las Tendillas y el recibimiento del 2026 por el equipo de gobierno local marcan la tendencia informativa

Ambiente de 'Tardevieja' en una terraza cordobesa.

Ambiente de 'Tardevieja' en una terraza cordobesa. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Ni siquiera el frío que hiela la sangre de los más valientes ha impedido que la 'Tardevieja' se haya impuesto en Córdoba. Bien es cierto que con menos gente que en años anteriores, pero las terrazas del casco histórico y de los barrios de la ciudad han sido las protagonistas de los prolegómenos de la última noche del año. Una jornada que empezó horas antes con la fiesta infantil de Las Tendillas, y que continuará en la misma céntrica plaza en unas horas, con las campanadas que recibirán al año 2026. Un año que llega con importantes retos para el Ayuntamiento de Córdoba. Esta mañana, el alcalde y su equipo han difundido un curioso vídeo hecho con IA para dar la bienvenida al 2026.

Además, destacamos estas otras noticias:

