Córdoba se adentrará en 2026 con una agenda marcada por cambios normativos, celebraciones y ajustes en el bolsillo. La Ley Antitabaco cumple 20 años desde su entrada en vigor, tras dos décadas de ampliación de restricciones y con un nuevo paso previsto para limitar el consumo de tabaco y vapeadores en más espacios públicos. En el último año se ha experimentado un repunte de las denuncias por esta ley, después de cinco años al mínimo. Por otra parte, la ciudad se prepara para despedir el año en la calle con una amplia programación de actividades y la fiesta de Fin de Año repartidas por el centro y las barriadas. Y, por último, el nuevo ejercicio llega con un impacto desigual en la economía doméstica, entre subidas de tasas municipales y servicios básicos y la continuidad de rebajas fiscales y ayudas al transporte.

