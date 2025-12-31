La actualidad del miércoles 31 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El repunte de denuncias por la Ley Antitabaco, las celebraciones de Fin de Año y los cambios en precios, tasas e impuestos que marcan el inicio de 2026 centran la actualidad
Córdoba se adentrará en 2026 con una agenda marcada por cambios normativos, celebraciones y ajustes en el bolsillo. La Ley Antitabaco cumple 20 años desde su entrada en vigor, tras dos décadas de ampliación de restricciones y con un nuevo paso previsto para limitar el consumo de tabaco y vapeadores en más espacios públicos. En el último año se ha experimentado un repunte de las denuncias por esta ley, después de cinco años al mínimo. Por otra parte, la ciudad se prepara para despedir el año en la calle con una amplia programación de actividades y la fiesta de Fin de Año repartidas por el centro y las barriadas. Y, por último, el nuevo ejercicio llega con un impacto desigual en la economía doméstica, entre subidas de tasas municipales y servicios básicos y la continuidad de rebajas fiscales y ayudas al transporte.
- El número de denuncias por la ley antitabaco repunta en Córdoba tras cinco años en mínimos
- Córdoba celebra la llegada de 2026 con fiestas para todos los públicos
- Agua y basura suben de precio, pero la bombona y el transporte darán un respiro en Córdoba
Córdoba Ciudad
- Escribano y Rheinmetall presentan una alternativa nacional a la tecnología israelí para el Silam
- La caída del consumo de tabaco se estanca: solo uno de cada cuatro fumadores intenta dejarlo
- Los Tabernícolas: "Nos diferenciamos porque hacemos un tipo de versiones un poco más canallas"
- La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba
- Córdoba deslumbra a las puertas del fin de año con la Gala Mágica Internacional en Las Tendillas
Provincia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Finaliza tras siete meses de obras la rehabilitación del claustro franciscano de Lucena
Deportes
Cultura
Campo
Andalucía
- Los médicos pensionistas andaluces podrán ejercer hasta los 70 años: "Es insuficiente y cortoplacista"
España
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa