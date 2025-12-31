Presupuestos municipales de 2026
El PSOE denuncia el recorte de fondos para Cultura en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba
Isabel Bernal reprocha al Gobierno del PP la bajada en el IMAE y en los museos municipales
La concejala socialista Isabel Bernal ha denunciado la reducción de recursos destinados a Cultura en el Presupuesto municipal de 2026, aprobado el pasado 23 de diciembre por el equipo de gobierno del PP. Según la edil, el documento económico refleja una “clara mengua en ámbitos culturales esenciales”, al registrar el IMAE una bajada del 1,03 % respecto a 2025, asegura el PSOE en una nota de prensa.
Bernal ha calificado de “incongruente” que el alcalde, José María Bellido, anunciara mejoras en las condiciones acústicas del Gran Teatro para compensar la ausencia de Auditorio en Córdoba, mientras “le reduce el presupuesto en un momento en el que necesita mejoras importantes, especialmente en camerinos y accesibilidad del foso”.
Caída del presupuesto en los museos municipales
La concejala ha lamentado también la reducción del 3,44 % en la partida destinada a los museos municipales, un recorte que considera especialmente grave cuando uno de los principales equipamientos culturales, el Alcázar de los Reyes Cristianos, permanece cerrado desde julio sin fecha de reapertura por no haberse concluido las obras.
“Para terminar las reformas necesarias y musealizar adecuadamente el monumento es imprescindible incrementar la inversión, no reducirla”, ha señalado.
Llamamiento a revisar la política cultural en 2026
Con vistas al nuevo año, el PSOE insta al Gobierno municipal a rectificar la política cultural de la ciudad. Bernal ha pedido que “los Reyes Magos convenzan al PP de recuperar los cines de verano, abandonados por su gestión; aumentar el presupuesto del Festival de la Guitarra; mejorar la organización de Cosmopoética; y garantizar programación cultural anual en todos los barrios, con una agenda única que coordine la oferta”.
Auditorio: “un compromiso pendiente con Córdoba”
Por último, Bernal ha expresado su deseo de que el alcalde “cambie de opinión y comience a trabajar en el Auditorio que la Orquesta y la ciudad merecen”, recordando que Bellido se ha negado públicamente en varias ocasiones a iniciar un estudio para su construcción.
“Ojalá el Año Nuevo traiga un cambio de rumbo en las ideas culturales del PP para Córdoba”, ha concluido.
