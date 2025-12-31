El número de denuncias por la ley antitabaco repunta en Córdoba tras cinco años en mínimos

El 1 de enero de 2026 se cumplirán 20 años de la entrada en vigor de la primera Ley Antitabaco aprobada en España, una norma que ha ido evolucionando para ampliar las restricciones y adaptarse a los nuevos modelos de consumo. Acostumbrados a ver fumar en escuelas, hospitales, centros de trabajo y bares, cuando se aprobó, nadie daba un duro porque el cumplimiento se haría efectivo.

La primera norma que prohibió fumar en espacios públicos hizo algunas excepciones en la hostelería, a la que se autorizó a crear zonas de fumadores en función de los metros de cada establecimiento. Cinco años más tarde, se prohibía fumar en todos los espacios públicos cerrados y en ciertos espacios al aire libre como recintos sanitarios, educativos y parques infantiles. En 2014, se dio una nueva vuelta de tuerca a la ley, equiparando el consumo de cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y en 2026, la norma dará otro paso para prohibir fumar y vapear en las terrazas de los bares, campus universitarios, instalaciones deportivas, marquesinas de transporte, vehículos de empresa y zonas de juego.

Entre los cordobeses, la ley antitabaco despierta opiniones para todos los gustos. Hay quien piensa que «una cosa es prohibir fumar en un hospital o un centro de trabajo, y otra que prohíban fumar en una terraza de un bar» y quien opina que «la salud debe ser siempre lo primero». La pandemia del coronavirus puso en alerta a la población y replegó a los fumadores, ya que se advertía que el humo del tabaco podía diseminar el virus hasta a ocho metros de distancia. La mayor vigilancia y el miedo al contagio redujo el número de infracciones.

Datos de expedientes sancionadores tramitados por denuncias relacionadas con la ley Antitabaco. / CÓRDOBA

Más del doble de denuncias en 2025

Esa situación ha dado ahora un giro. Según el registro de la delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el número de denuncias repuntó en 2025, volviendo a cifras prepandemia. Entre 2020 y 2024, las inspecciones de los agentes del orden se saldaron con una media de 65 denuncias al año, la mayoría por el uso de máquinas de tabaco no autorizadas y el consumo de tabaco en áreas prohibidas. En 2025, hubo 143, más del doble, de las cuales un 21% se debió al consumo de tabaco en áreas prohibidas y un 32% por venta ilegal. La cifra es muy parecida a la de 2019, cuando se contabilizaron 154 denuncias. También ha aumentado aunque en menor medida el número de infracciones relacionadas con los establecimientos. Entre 2014, año de la última actualización de la ley, y 2019, se registraban entre 45 y 60 denuncias por permitir fumar en áreas prohibidas y terrazas de recintos sanitarios y educativos. Desde 2020, el número de infracciones de ese tipo ha ido descendiendo poco a poco hasta 2024 cuando hubo 10. En 2025, hubo 22, 17 de ellas por permitir fumar en terrazas.

«Quien quiere fumar, fuma»

La mayoría de los fumadores encuestados afirman que han intentado dejarlo en una o varias ocasiones, pero que la adicción a la nicotina es fuerte y no lo han conseguido. Y eso, a pesar de la preocupación general por llevar una vida sana, que incluye ir al gimnasio o tener una alimentación saludable. También coinciden en que la ley antitabaco no les ha influido demasiado porque «quien quiere fumar, fuma aunque sea bajo la lluvia».

Entre 2009 y 2025, se han registrado en Córdoba 2.995 denuncias por la ley antitabaco, de las cuales 935 fueron a personas que estaban fumando en áreas prohibidas, 625 por permitir fumar en terrazas y áreas prohibidas, 581 por venta mecánica en máquinas no autorizadas y 237 por venta manual sin autorización. Fumar en zonas prohibidas se considera falta leve y se sanciona con multa de 30 euros mientras permitir que se fume en áreas prohibidas es una infracción grave con multa mínima de 601 euros (1.200 euros si hay más de 5 personas y 2.500 euros si hay menores). La instalación de máquinas sin permiso se castiga con multas de entre 601 y 1.500 euros. Desde que se empezó a penalizar el consumo de tabaco, la industria tabacalera no ha dejado de inventar nuevos productos a la vez que ha aumentado el precio del tabaco. En 2005, una cajetilla de cigarrillos costaba entre 2,25 y 2,65 euros. Ahora, cuesta más del doble, entre 5 y 6 euros.

Fumadores y no fumadores abogan por que en lugar de prohibiciones debería primar la libertad y el sentido común como principio, como ocurre en muchos casos en los que los propios fumadores se preocupan de evitar que su humo afecte al de al lado, sobre todo, si son menores. «El problema está en quienes no respetan a los demás», recuerdan los no fumadores, «si no hay una norma, al final te tienes que aguantar».