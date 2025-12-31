Nochevieja infantil en Las Tendillas: una fiesta a la altura de los más pequeños para despedir el 2025 en Córdoba

La plaza de Las Tendillas se ha convertido este mediodía en el patio de recreo para decir adiós a 2025 con acento infantil. Desde primera hora de la mañana, a pesar del frío y la niebla, el corazón de Córdoba se ha ido llenando de familias que han querido adelantar la Nochevieja y compartir con los más pequeños una celebración pensada a su medida, colorida y participativa.

El espacio se ha transformado con castillos hinchables, música y animación constante desde el escenario central. La expectación se ha notado en cada rincón de la plaza, con los niños a pleno rendimiento y los adultos atentos al escenario, sin perder detalle de unas campanadas que ya se han consolidado como una tradición muy esperada del calendario navideño cordobés, mientras los jóvenes iban peinando las terrazas como si ahí se jugara la verdadera cuenta atrás.

Las Tendillas despide el año 2025 en una Nochevieja infantil adelantada / Manuel Murillo

La cuenta atrás

A las 12.00 horas en punto, Las Tendillas ha vivido su particular cuenta atrás. Las campanadas infantiles se han escuchado entre risas, uvas de gominola y mucha emoción. Los más pequeños han seguido el ritmo con atención, celebrando cada toque como si se tratara de la medianoche real, en un ambiente seguro y festivo que ha permitido a muchas familias disfrutar juntas de un ritual habitualmente reservado a la noche.

Tras las campanadas, la fiesta no se ha detenido. El espectáculo musical Las Uvas Mágicas ha tomado el escenario con el mago Alúa y la animadora Claret como maestros de ceremonias. El show interactivo ha combinado trucos, canciones y juegos, y ha logrado mantener la atención del público infantil con regalos, sorpresas y una participación constante desde la platea improvisada de la plaza.

Fiesta de Nochevieja adelantada para los más pequeños en Las Tendillas de Córdoba. / Manuel Murillo

La cita ha vuelto a demostrar que las campanadas infantiles son la alternativa perfecta para despedir el año "sin el frío nocturno ni el sueño acumulado", ha apuntado una familia. Las Tendillas han despedido así por primera vez el 2025, con ilusión compartida y la tranquilidad de haber cumplido antes de comer.