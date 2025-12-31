Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío

Las bajas temperaturas y la acumulación de las fiestas tranquilizan la jornada respecto a otros años

Algunos participantes de la 'Tardevieja' cordobesa junto a un perol.

Algunos participantes de la 'Tardevieja' cordobesa junto a un perol. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Tardevieja es el último desafío del año para todos aquellos que tienen historias que contar. Cómo beber sin reventar la última cena del año es la ecuación a la que se enfrenta gran parte de la gente que dinamiza la economía del país el 31 de diciembre. El tardeíto, la forma en que la chavalada ha remontado el modelo de socializar adquirido desde la pandemia, es un imán para las leyendas con la connivencia de los que permiten hacer de la calle un terreno de juego abierto en fechas puntuales.

A los jóvenes les seduce más el tardeo que el clásico cotillón -una "moda de los dosmileros", subraya un joven de 28 años-, porque "te permite aprovechar más el día y disfrutar de las conversaciones con los colegas, que si estás en una discoteca", argumenta.

Una práctica que permite una mejor socialización

Entre tanta emoción, hay quienes defienden el ejercicio de beberse un vaso de agua por cada cubata, como una fórmula de equilibrio entre la sobriedad y la embriaguez. "Te mantiene hidratado el cerebro", explica una muchacha que también se apunta el número de copas que va acumulando en las notas del móvil.

Ambiente tardeo en calles y bares, tarde de Fin de Año

Ambiente de tardeo en la previa de la Nochevieja, en la plaza de la Corredera. / Manuel Murillo

El frío apaga mejores expectativas

Las horas previas a la Nochevieja han convertido las zonas más habituales en un bullir de personas en torno a los bares y veladores. Eso sí, la de este 31 de diciembre de 2025 está siendo un poco más tranquila que otros años o que la Tardebuena, en la que acompañó más el sol, aseguran desde varios negocios de hostelería.

Ambiente tardeo en calles y bares, tarde de Fin de Año

Ambiente de 'Tardevieja' en una terraza cordobesa. / Manuel Murillo

Quizá sea por el frío o porque se acumulan demasiadas jornadas de fiesta, el caso es que en las horas previas a la Nochevieja en Córdoba hay quienes han notado un descenso del bullicio respecto a otras ocasiones similares.

