Los fallecidos en Córdoba el miercoles 31 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Nicolás Fernández Fernández

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Mesa Gómez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Evarista Díaz Pulido

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando González Posadas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.