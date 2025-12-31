Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TardeviejaSan Silvestre CordobesaNochevieja infantilLey antitabacoFiestas de Año NuevoFábrica de ZumosSubidas de preciosFelicitación Bellido¿Lluvia en Nochevieja?
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miercoles 31 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Nicolás Fernández Fernández

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Mesa Gómez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Evarista Díaz Pulido

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Fernando González Posadas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  5. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  6. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  7. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miercoles 31 de diciembre

La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío

La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío

Fallece a los 88 años el empresario hostelero José Luis Arranz Molina

Fallece a los 88 años el empresario hostelero José Luis Arranz Molina

Nochevieja infantil en Las Tendillas: una fiesta a la altura de los más pequeños para despedir el 2025 en Córdoba

Nochevieja infantil en Las Tendillas: una fiesta a la altura de los más pequeños para despedir el 2025 en Córdoba

El alcalde José María Bellido desea "un año 2026 de película para Córdoba" en un vídeo junto a Luke Skywalker y la princesa Leia

El alcalde José María Bellido desea "un año 2026 de película para Córdoba" en un vídeo junto a Luke Skywalker y la princesa Leia

Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

El PSOE denuncia el recorte de fondos para Cultura en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

El PSOE denuncia el recorte de fondos para Cultura en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba
Tracking Pixel Contents