Obituario

Fallece a los 88 años el empresario hostelero José Luis Arranz Molina

Empresario muy querido y reconocido, fue cofundador de la taberna Coto

José Luis Arranz Molina.

José Luis Arranz Molina. / CÓRDOBA

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

José Luis Arranz Molina ha fallecido en Córdoba a los 88 años de edad. Nacido el 8 de abril de 1937 en la calle La Plata, donde su padre regentaba un negocio de hostelería. Allí, casi sin saberlo, comenzó un oficio que marcaría su vida y su identidad.

Empresario muy querido y reconocido de la hostelería cordobesa, fue cofundador, junto a su hermano Ramón -ya fallecido-, de Coto, una taberna icónica que se convirtió en lugar de encuentro y convivencia, especialmente para los aficionados al toro y a la cacería. Para muchos fue, sencillamente, “Pepe el del Coto”, como a él le gustaba llamarse, con cercanía y orgullo.

Compartió su vida durante más de setenta años con Beatriz, su esposa y compañera con quien mantuvo una unión profunda y ejemplar, permaneciendo juntos hasta el último momento. Fue un esposo entregado y un padre presente y orgulloso de sus cuatro hijos y diez nietos.

Vivió durante más de cincuenta años en el Parque Cruz Conde, barrio al que se sentía profundamente vinculado.

Amó Córdoba con pasión: sus calles, sus tradiciones, su historia. Fue lector incansable, pintor aficionado y autodidacta, y poseedor de una memoria extraordinaria hasta el final; era, para los suyos, el auténtico cajón donde se guardaban los recuerdos.

Hombre bueno, honesto y leal. De humor irónico, tan propio del carácter cordobés. Amigo fiel, cercano, auténtico. No pasó desapercibido para nadie que tuviera la suerte de conocerlo.

Su recuerdo permanece vivo en su familia, en sus amigos y en la ciudad que tanto quiso. Descanse en paz.

