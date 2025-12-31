"Nos diferenciamos porque hacemos un tipo de versiones un poco más canallas"

-¿Quienes son Los Tabernícolas? ¿Qué les diferencia del resto?

Somos un grupo cordobés de versiones. Lo que nos diferencia es que hacemos un tipo de versiones un poco más canallas. Solemos atrevernos con cosas que otros grupos no. Por ejemplo, mezclamos temas de Rocío Jurado o Rafael con Sonia y Selena… un batiburrillo de canciones divertidas y sobre todo, bailables.

-¿Cómo surgió el grupo y por qué ese nombre?

Surgió en 2008. Los componentes hemos tocado en orquestas y diferentes grupos, pero un día decidimos juntarnos los jueves en la taberna La Galeona, simplemente a tocar canciones que nos gustaban, sin pretensión alguna. Con el tiempo, la gente empezó a conocernos y a venir a vernos, y tuvimos que ponerle un nombre: Los Tabernícolas, los hombres de la taberna.

-¿Qué significa para el grupo animar la fiesta de Nochevieja?

Para nosotros es un gran honor. Nos da muchísima alegría y estamos muy emocionados. Llevamos años tocando en bares, eventos y ferias de Córdoba, y que nos hayan elegido para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 es algo que nos llena de orgullo.

-¿Cómo se están preparando para la actuación?¿Hay nervios?

Nervios, sinceramente, no. Tenemos muchísimas ganas, pero no nervios. Después de tantos años encima de las tablas, lo que sentimos es emoción de preparar un show específico para un día tan especial. Estamos cuidando todos los detalles con mucho mimo.

-La actuación se alarga bastante después de las uvas. ¿Cómo se preparan para tanta energía?

Cenando bien con la familia, como manda la tradición de Nochevieja. Estamos acostumbrados a shows largos, de hora y media o dos, no será un problema para nosotros.

-¿Cómo seleccionan un repertorio para un público tan diverso?

Nuestro repertorio ya está pensado para todos los públicos porque solemos tocar en eventos públicos y privados donde hay personas de todas las edades. Son canciones divertidas para que todos disfruten… y nosotros también, claro, contagiándonos todos de esa alegría que solo da la música y de una fiesta como esta.

-¿Qué mensaje le sgustaría enviar a los cordobeses y cordobesas sobre su concierto?

El mensaje es sencillo: si no vienen, se van a perder uno de los mayores shows de su vida. Para quienes aún no saben qué hacer, la mejor elección es venir a Las Tendillas y darle la bienvenida al 2026 con alegría, salud y amor, bailando todos juntos.

-¿Y qué le piden al 2026?

Le pedimos salud, paz, trabajo para nosotros y para todos los que se dedican al espectáculo, que no es fácil. Y, sobre todo, que nos siga trayendo conciertos, alegría y buenas emociones.