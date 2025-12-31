¿Cuándo es el Mercado Temático Andalusí de Córdoba 2026?

El estreno de un nuevo almanaque con el Año Nuevo implica también la apertura de un nuevo calendario de fiestas en Córdoba, que en el mes de enero es sinónimo de mercado temático (anteriormente conocido como mercado medieval).

Esta cita es, tras la celebración de la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, la primera gran cita festiva del año y la que marca el inicio del calendario de fiestas anual en la capital, ya que los Reyes Magos están anclados a las celebraciones de Navidad.

Tras un cambio en el calendario inicial, por un pequeño desajuste, cordobeses y visitantes ya pueden marcar la fecha del mercado temático de Córdoba, que se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero.

¿Dónde se celebra el mercado temático de Córdoba?

Como en ediciones anteriores, la cita repite enclave en el entorno de La Calahorra, abarcando el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, la calle Acera del Río, Jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el Puente Romano.

Esta es la temática del mercado 2026

Aunque es popularmente conocido como mercado medieval, desde hace varias ediciones este evento cambia su temática con nuevas propuestas que transforman la zona de Miraflores en un gran mercado temático lleno de colorido, música y personajes singulares.

En esta ocasión, el mercado será de temática andalusí, con un viaje al esplendor del Califato Omeya en la Córdoba del siglo X. Además de los puestos artesanos y de gastronomía con productos inspirados en el arte y la tradición andalusí, como cerámica, cuero, joyería, y tejidos; comerciantes de gastronomía que podrán instalar sus puestos de comida y bebida con especialidades árabes, dulces tradicionales y productos locales.

La inauguración del Mercado Andalusí 2025, en imágenes / Ramón Azañón

La propuesta se completa con una programación de actividades para todos los públicos que incluyen representaciones teatrales, atracciones infantiles, conciertos y pasacalles.

