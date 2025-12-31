FIESTAS EN CÓRDOBA
¿Cuándo es el Mercado Temático Andalusí de Córdoba 2026?
Tras la Cabalgata de Reyes, el anteriormente conocido como mercado medieval es la primera cita festiva del año
El estreno de un nuevo almanaque con el Año Nuevo implica también la apertura de un nuevo calendario de fiestas en Córdoba, que en el mes de enero es sinónimo de mercado temático (anteriormente conocido como mercado medieval).
Esta cita es, tras la celebración de la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, la primera gran cita festiva del año y la que marca el inicio del calendario de fiestas anual en la capital, ya que los Reyes Magos están anclados a las celebraciones de Navidad.
Tras un cambio en el calendario inicial, por un pequeño desajuste, cordobeses y visitantes ya pueden marcar la fecha del mercado temático de Córdoba, que se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero.
¿Dónde se celebra el mercado temático de Córdoba?
Como en ediciones anteriores, la cita repite enclave en el entorno de La Calahorra, abarcando el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, la calle Acera del Río, Jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el Puente Romano.
Esta es la temática del mercado 2026
Aunque es popularmente conocido como mercado medieval, desde hace varias ediciones este evento cambia su temática con nuevas propuestas que transforman la zona de Miraflores en un gran mercado temático lleno de colorido, música y personajes singulares.
En esta ocasión, el mercado será de temática andalusí, con un viaje al esplendor del Califato Omeya en la Córdoba del siglo X. Además de los puestos artesanos y de gastronomía con productos inspirados en el arte y la tradición andalusí, como cerámica, cuero, joyería, y tejidos; comerciantes de gastronomía que podrán instalar sus puestos de comida y bebida con especialidades árabes, dulces tradicionales y productos locales.
La propuesta se completa con una programación de actividades para todos los públicos que incluyen representaciones teatrales, atracciones infantiles, conciertos y pasacalles.
Así queda el calendario de fiestas de Córdoba 2026
- 5 de enero: Cabalgata de los Reyes Magos.
- Del 30 de enero al 1 de febrero: mercado temático.
- Del 27 de enero al 7 de febrero: concurso de carnaval.
- Del 25 de enero al 22 de febrero: carnaval en la calle.
- Del 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa.
- 12 de abril: Fiesta de la Virgen de Belén (habas en las Ermitas).
- 19 de abril: Romería de Santo Domingo.
- Del 24 al 27 de abril: la Cata del Vino Montilla Moriles.
- Del 29 de abril a 3 de mayo: Cruces de Mayo.
- 26 de abril: Batalla de las Flores.
- 3 de mayo: Romería de la Virgen de Linares.
- Del 4 al 17 de mayo: Fiesta de los Patios y Rejas y Balcones.
- Del 23 al 30 de mayo: Feria de Nuestra Señora de la Salud.
- 20 de junio: Noche Blanca del Flamenco.
- Del 1 al 4 de julio: Feria de la barriada de Los Ángeles.
- Primera quincena de julio: Festival de la Guitarra.
- Del 8 al 12 de julio: Feria de El Higuerón.
- Del 15 al 19 de julio: Feria de Villarrubia.
- Del 23 al 26 de julio: Feria de Santa Cruz.
- Del 22 al 26 de julio: Feria de Cerro Muriano.
- Del 29 de julio a 2 de agosto: Feria de Alcolea.
- Del 12 al 16 de agosto: Feria de Trassierra.
- Del 4 al 8 de septiembre: Velá de la Fuensanta.
- De junio a octubre: verbenas populares.
- Cosmopoética: del 27 de septiembre al 5 de octubre.
- Flora: del 12 al 22 de octubre.
- Programa de Navidad: del 1 de diciembre al 6 de enero.
- 31 de diciembre: Fiesta de Fin de Año.
