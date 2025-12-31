Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de nochevieja

Córdoba celebra la llegada de 2026 con fiestas para todos los públicos

Actividades para niños, fiestas en los barrios, cotillones y la gran cita en Las Tendillas con la música del grupo cordobés Los Tabernícolas marcan la despedida de 2025 y la bienvenida al nuevo año

La fiesta de Fin de Año de 2024 en Las Tendillas.

Guadalupe Gavilán

Llega el último día del año y Córdoba se prepara para despedirlo en la calle, con una agenda pensada para todos los públicos y repartida por distintos puntos de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana y hasta bien entrada la madrugada, la capital combina tradición, música, animación y fiesta para dar la bienvenida al nuevo año de fiesta en fiesta y siempre en compañía.

Campanadas en Las Tendillas

El epicentro de la celebración vuelve a ser la plaza de Las Tendillas. Por la mañana, a partir de las 10.00 horas, se celebran las tradicionales pre-uvas infantiles, una cita organizada por el Ayuntamiento dirigida a niños de entre 4 y 11 años. Los más pequeños podrán disfrutar de un parque infantil con hinchables y música navideña. A las 12.00 horas llegarán las campanadas infantiles, seguidas del espectáculo Las Uvas Mágicas, un show interactivo con regalos y participación a cargo del mago Alúa y la animadora Claret.

Ya por la noche, Las Tendillas acogerán la tradicional Fiesta de Fin de Año, que comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 2.30 horas.

El grupo Tabernícolas será el encargado de poner música a la velada antes y después de las campanadas, que sonarán a medianoche al son de la soleá, con animación del periodista Jorge Carmona, suelta de globos y pirotecnia, que este año se lanzará desde el nuevo Zara, antiguo Simago.

Barriadas periféricas

Más allá del centro, la celebración de hoy se extiende también a las barriadas periféricas de Córdoba, que no se quedan atrás en esta celebración. En El Higuerón, se adelanta con su ya tradicional Tardevieja, que este año tendrá lugar a partir de las 15.00 horas en la plaza Rafael Villar.

Por su parte, Cerro Muriano celebrará sus propias campanadas junto a sus vecinos desde las 23.30 horas en la plaza de Andalucía.

Cotillones

La oferta se completa con los cotillones de Fin de Año. Serán en el Club Figueroa y el Club Hípico, con aforos aproximados de 400 personas. Además, más de una docena de hoteles, bares y discotecas de la capital ofrecerán cenas y fiestas especiales, así como eventos en salas de conciertos, pubs y discotecas.

Actividades en los días posteriores a Nochevieja

Por último, el ambiente navideño se prolongará más allá de Nochevieja. El espectáculo de luces de Cruz Conde seguirá activo, y la música será protagonista con el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Córdoba, que este año será junto a la soprano Auxiliadora Toledano y se celebrará los días 1 y 2 de enero en el Gran Teatro de Córdoba.

