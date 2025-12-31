Córdoba celebra la llegada de 2026 con fiestas para todos los públicos

Llega el último día del año y Córdoba se prepara para despedirlo en la calle, con una agenda pensada para todos los públicos y repartida por distintos puntos de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana y hasta bien entrada la madrugada, la capital combina tradición, música, animación y fiesta para dar la bienvenida al nuevo año de fiesta en fiesta y siempre en compañía.

Campanadas en Las Tendillas

El epicentro de la celebración vuelve a ser la plaza de Las Tendillas. Por la mañana, a partir de las 10.00 horas, se celebran las tradicionales pre-uvas infantiles, una cita organizada por el Ayuntamiento dirigida a niños de entre 4 y 11 años. Los más pequeños podrán disfrutar de un parque infantil con hinchables y música navideña. A las 12.00 horas llegarán las campanadas infantiles, seguidas del espectáculo Las Uvas Mágicas, un show interactivo con regalos y participación a cargo del mago Alúa y la animadora Claret.

Ya por la noche, Las Tendillas acogerán la tradicional Fiesta de Fin de Año, que comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 2.30 horas.

El grupo Tabernícolas será el encargado de poner música a la velada antes y después de las campanadas, que sonarán a medianoche al son de la soleá, con animación del periodista Jorge Carmona, suelta de globos y pirotecnia, que este año se lanzará desde el nuevo Zara, antiguo Simago.

Barriadas periféricas

Más allá del centro, la celebración de hoy se extiende también a las barriadas periféricas de Córdoba, que no se quedan atrás en esta celebración. En El Higuerón, se adelanta con su ya tradicional Tardevieja, que este año tendrá lugar a partir de las 15.00 horas en la plaza Rafael Villar.

Por su parte, Cerro Muriano celebrará sus propias campanadas junto a sus vecinos desde las 23.30 horas en la plaza de Andalucía.

Cotillones

La oferta se completa con los cotillones de Fin de Año. Serán en el Club Figueroa y el Club Hípico, con aforos aproximados de 400 personas. Además, más de una docena de hoteles, bares y discotecas de la capital ofrecerán cenas y fiestas especiales, así como eventos en salas de conciertos, pubs y discotecas.

Actividades en los días posteriores a Nochevieja

Por último, el ambiente navideño se prolongará más allá de Nochevieja. El espectáculo de luces de Cruz Conde seguirá activo, y la música será protagonista con el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Córdoba, que este año será junto a la soprano Auxiliadora Toledano y se celebrará los días 1 y 2 de enero en el Gran Teatro de Córdoba.