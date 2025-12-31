REYES MAGOS 2026
Las cabalgatas de los barrios de Córdoba: los Reyes Magos visitan Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa
La tarde del 5 de enero los vecinos y comerciantes de tres barrios de la capital se vuelcan con los niños cordobeses
El lunes 5 de enero llega una de las citas más populares más queridas y arraigadas en Córdoba: las cabalgatas de los barrios. Melchor, Gaspar y Baltasar hacen uso de su magia y a través de representantes bien escogidos multiplican su presencia en la capital más allá de la Cabalgata oficial para acompañar a niños y vecinos de los barrios de Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa.
Tres puntos neurálgicos de la ilusión que con cada edición de sus respectivas cabalgatas afianzan una cita que cada año tiene más querencia entre los cordobeses, que acuden a estos barrios tras la Cabalgata del Ayuntamiento para prolongar las emociones de la noche de Reyes.
Cabalgata de Ciudad Jardín
La comitiva saldrá de la calle Don Lope de Sosa a las 21.00 horas, y contará Cristian Carracedo, del Córdoba Club de Fútbol, como el Rey Melchor; Clara Criado, de Comercio Córdoba, será el Rey Gaspar; y Antonio Pérez, del sector hostelero, encarnará al Rey Baltasar.
Este año, la cabalgata de Ciudad Jardín contará con una gran cantidad de regalos aportados por la asociación: 4.000 balones, 5.000 peluches, unos 600 kilos de caramelos y 2.000 paquetes de gusanitos.
Cabalgata de laViñuela
La cabalgata saldrá desde el CEIP Los Califas a las 21.00 horas y finalizará en la Avenida Rabanales, en la cafetería Dapines. La comitiva, que cuenta con siete carrozas, comenzará con la Asociación de Coches 600, un clásico del desfile. El pasacalles irá acompañado por la Agrupación Musical Sagrada Cena, compuesta por cerca de 120 músicos, que pondrá el toque musical a un recorrido que incluye a más de 350 personas entre participantes de colegios y hermandades, voluntarios y personal de seguridad.
La lluvia de regalos también será grande. Se lanzarán entre 350-400 kilos de caramelos por carroza, además de balones gigantes, unos 1.200 peluches, y también frutos secos y golosinas de todo tipo.
Cabalgata de Santa Rosa
Este año, los Reyes serán Rafael González Requena, director del IES Grupo Cántico, como Melchor; Isma Ruiz, del Córdoba CF, como Gaspar; y Kevin Schutte, del Coto Córdoba CB, como Baltasar.
La cabalgata de Santa Rosa partirá a las 21.00 horas del IES Grupo Cántico y contará con una mayor cantidad de caramelos, juguetes y peluches, superando las cifras de ediciones anteriores y asegurando que la ilusión llegue a todos los niños del barrio.
La Cabalgata de Córdoba
La Cabalgata oficial de los Reyes Magos de Córdoba comenzará el lunes 5 de enero a las 17.00 horas en la plaza de Santa Teresa y concluirá en la avenida de Ollerías aproximadamente a las 21.30 horas. De ahí, los Reyes Magos se trasladarán a la plaza del Cristo de Gracia, en los jardines del Alpargate, para escenificar una adoración al Niño Jesús. Este es el recorrido oficial:
- Plaza de Santa Teresa
- Avenida de Cádiz
- Puente de San Rafael
- Avenida del Corregidor
- Avenida de Vallellano
- Paseo de la Victoria
- Ronda de los Tejares
- Plaza de Colón
- Avenida de los Molinos
- Avenida de las Ollerías
- Plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate)
