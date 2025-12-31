La caída del consumo de tabaco se estanca: solo uno de cada cuatro fumadores intenta dejarlo

La Ley Antitabaco se creó en España para proteger a los no fumadores, en especial a los menores, frente a las patologías por exposición al humo ambiental del tabaco, reduciendo la prevalencia del tabaquismo. Veinte años después de aquella primera norma, los expertos creen que ha tenido efectos positivos claros, pero insuficientes. Según el jefe de Neumología del hospital Quirónsalud de Córdoba, Luis M. Entrenas, «la ley ha servido para desnormalizar el consumo de tabaco que antes estaba socialmente bien visto, lo que ha permitido también reducir el consumo de tabaco».

El Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología ha hecho un análisis de estas dos décadas. En 2005, el 33% de la población española se declaraba fumador diario. Actualmente, se estima que son fumadores diarios el 23% de los mayores de 15 años (25% de hombres, 20% de las mujeres y 7,5% en adolescentes). No obstante, según Entrenas, «la reducción de la prevalencia de fumadores no ha sido tan rápida como se esperaba». De hecho, el descenso del consumo del tabaco se ha estancado en la última década, ya que «desde 2014, existe una estabilización de los indicadores». Según los últimos datos, «solo uno de cada cuatro fumadores intenta dejar de fumar cada año y la mayoría lo hace sin recurrir a ayuda profesional».

El jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Luis Manuel Entrenas. / CÓRDOBA

Efectos sanitarios

La reducción del consumo ha tenido también efectos sanitarios. En estas dos décadas, ha disminuido la incidencia del cáncer de pulmón, sobre todo en los hombres, «entre quienes se apreció un mayor descenso del número de fumadores frente a las mujeres que aumentaron en número al principio hasta alcanzar el pico y empezar a disminuir». No obstante, las estadísticas hablan de que en España mueren cada año entre 50.000 y 60.000 personas por patologías relacionadas con el tabaquismo, en torno a un millar, en Córdoba. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar en 2030 el denominado endgame o primera generación libre de tabaco, una realidad que con los datos actuales «está aún muy lejos, si se tiene en cuenta que el consumo solo desciende un 2,2% cada año», asegura Entrenas.

Dos jóvenes expulsan humo mientras usan sus vapeadores. / Alba Vigaray

Otros productos con nicotina

La irrupción de nuevos productos de tabaco y nicotina tampoco ayuda. La industria tabaquera aprovecha las lagunas de la ley para seguir creando nuevas formas de consumo igualmente nocivas para la salud. En este sentido, el neumólogo indica que al ser productos que se han introducido en el mercado recientemente «aún no hay una generación entera de fumadores de vapeo y cigarrillos electrónicos por lo que no hay evidencia científica suficiente sobre los riesgos que supone para la salud y su potencial adictivo a largo plazo». Entrenas insiste en que «no hay nada inocuo en estos productos» y se sorprende de que «hay gente muy concienciada con la contaminación que emiten los coches por ejemplo, pero no todo el mundo entiende lo nocivo que es inhalar el humo del tabaco o los vapeadores».

Los más jóvenes

Afortunadamente, hay datos esperanzadores. Parece que las generaciones más jóvenes no acaban de verle la gracia al tabaco y a muchos les parece algo molesto y desagradable. Según la encuesta Estudes 2025, elaborada entre estudiantes de entre 14 y 18 años, el consumo de tabaco está en mínimos históricos: un 27,3% lo ha probado alguna vez y solo un 4,3% fuma a diario. Además, el 46,4% de los que fuman ha intentado dejarlo en el último año.