AUGC celebra que la DGT permita seguir usando triángulos junto a la nueva baliza V16

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su satisfacción tras la publicación, el 30 de diciembre, de una Instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) que aclara que el uso de los triángulos de preseñalización seguirá siendo legal y no será objeto de denuncia, incluso después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero.

Según detalla la instrucción, “un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía”, lo que permite su empleo como complemento a la baliza luminosa. AUGC considera que esta aclaración atiende, al menos en parte, a sus advertencias sobre los riesgos de sustituir completamente un sistema por otro, asegura esta asociación en una nota de prensa.

Limitaciones de la baliza V16

La Comisión de Tráfico de AUGC lleva semanas alertando de que la baliza V16 presenta limitaciones importantes, entre ellas:

Dependencia de baterías o pilas , con duración limitada.

, con duración limitada. Escasa visibilidad con sol de frente o alta luminosidad.

con sol de frente o alta luminosidad. Menor capacidad de advertencia en curvas, cambios de rasante o condiciones meteorológicas adversas.

Por el contrario, los triángulos han demostrado ofrecer un mayor margen de reacción a los conductores en situaciones de visibilidad reducida. “Las normas de seguridad vial no pueden diseñarse desde un despacho sin escuchar a quienes trabajan a pie de carretera”, señala AUGC, recordando que su postura se basa en la experiencia diaria de los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico.

Convivencia de sistemas y necesidad de formación

AUGC no pide la retirada de la V16, sino la convivencia de ambos métodos de señalización, así como la puesta en marcha de campañas de formación y sensibilización dirigidas a conductores, porque “la seguridad vial no se impone por decreto, se garantiza escuchando a quienes la velan sobre el terreno”.

La asociación quiere trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: