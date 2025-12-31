Sanidad
Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias
El órgano profesional marcará la hoja de ruta del nuevo modelo de atención urgente, centrado en coordinación, accesibilidad y reducción de tiempos de respuesta
La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la implantación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) con la celebración de la primera reunión oficial de su Comité de Expertos, celebrada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y concebida como un órgano clave para transformar la atención sanitaria urgente en toda la comunidad.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, subrayó que la constitución del comité “sienta las bases del nuevo modelo de atención urgente en Andalucía, desde el conocimiento y la experiencia de quienes están cada día en primera línea”, asegura la Junta en una nota de prensa.
Un comité multidisciplinar para un modelo más ágil y homogéneo
El comité reúne a profesionales de referencia en urgencias hospitalarias, emergencias extrahospitalarias, cuidados críticos y gestión sanitaria de todas las provincias andaluzas, además de responsables del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Sus funciones se centran en impulsar un sistema más ágil, homogéneo y eficaz, con especial atención a:
- mejora de circuitos asistenciales,
- integración de sistemas de información,
- definición de protocolos comunes,
- refuerzo de la formación de los equipos,
- atención a colectivos vulnerables,
- optimización de recursos en picos de demanda o situaciones críticas.
Sanz señaló que el objetivo es dotar al sistema de “mayor previsibilidad y capacidad de respuesta, especialmente ante momentos de mayor presión asistencial y emergencias”.
Planificación estratégica para mejorar la atención urgente
Durante la sesión se revisaron las líneas estratégicas actualmente en fase de desarrollo y se definieron los próximos pasos del plan, en un trabajo conjunto orientado a anticiparse a la demanda, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y proporcionar herramientas comunes a los profesionales.
El consejero destacó además que el PAUE es “una prioridad para el Gobierno andaluz porque refuerza la equidad, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario público”.
Representación provincial y próxima implantación
Entre los miembros del comité figuran especialistas de los hospitales Virgen de las Nieves (Granada), Virgen Macarena (Sevilla), Reina Sofía (Córdoba), Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz).
El órgano será el encargado de impulsar, asesorar y supervisar la implementación del PAUE en toda Andalucía, marcando el arranque operativo de una estrategia regional que aspira a reforzar la respuesta urgente y emergente del sistema sanitario público.
