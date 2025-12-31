Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la implantación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) con la celebración de la primera reunión oficial de su Comité de Expertos, celebrada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y concebida como un órgano clave para transformar la atención sanitaria urgente en toda la comunidad.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, subrayó que la constitución del comité “sienta las bases del nuevo modelo de atención urgente en Andalucía, desde el conocimiento y la experiencia de quienes están cada día en primera línea”, asegura la Junta en una nota de prensa.

Un comité multidisciplinar para un modelo más ágil y homogéneo

El comité reúne a profesionales de referencia en urgencias hospitalarias, emergencias extrahospitalarias, cuidados críticos y gestión sanitaria de todas las provincias andaluzas, además de responsables del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Sus funciones se centran en impulsar un sistema más ágil, homogéneo y eficaz, con especial atención a:

mejora de circuitos asistenciales ,

, integración de sistemas de información ,

, definición de protocolos comunes ,

, refuerzo de la formación de los equipos,

de los equipos, atención a colectivos vulnerables ,

, optimización de recursos en picos de demanda o situaciones críticas.

Sanz señaló que el objetivo es dotar al sistema de “mayor previsibilidad y capacidad de respuesta, especialmente ante momentos de mayor presión asistencial y emergencias”.

Planificación estratégica para mejorar la atención urgente

Durante la sesión se revisaron las líneas estratégicas actualmente en fase de desarrollo y se definieron los próximos pasos del plan, en un trabajo conjunto orientado a anticiparse a la demanda, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y proporcionar herramientas comunes a los profesionales.

El consejero destacó además que el PAUE es “una prioridad para el Gobierno andaluz porque refuerza la equidad, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario público”.

Representación provincial y próxima implantación

Entre los miembros del comité figuran especialistas de los hospitales Virgen de las Nieves (Granada), Virgen Macarena (Sevilla), Reina Sofía (Córdoba), Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz).

El órgano será el encargado de impulsar, asesorar y supervisar la implementación del PAUE en toda Andalucía, marcando el arranque operativo de una estrategia regional que aspira a reforzar la respuesta urgente y emergente del sistema sanitario público.