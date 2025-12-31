Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley antitabacoFiestas de Año NuevoFábrica de ZumosSubidas de precios¿Lluvia en Nochevieja?Cabalgata de ReyesTabernícolasSilam
instagramlinkedin

Sanidad

Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

El órgano profesional marcará la hoja de ruta del nuevo modelo de atención urgente, centrado en coordinación, accesibilidad y reducción de tiempos de respuesta

Primera reunión oficial de su Comité de Expertos, celebrada en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Primera reunión oficial de su Comité de Expertos, celebrada en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la implantación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) con la celebración de la primera reunión oficial de su Comité de Expertos, celebrada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y concebida como un órgano clave para transformar la atención sanitaria urgente en toda la comunidad.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, subrayó que la constitución del comité “sienta las bases del nuevo modelo de atención urgente en Andalucía, desde el conocimiento y la experiencia de quienes están cada día en primera línea”, asegura la Junta en una nota de prensa.

Un comité multidisciplinar para un modelo más ágil y homogéneo

El comité reúne a profesionales de referencia en urgencias hospitalarias, emergencias extrahospitalarias, cuidados críticos y gestión sanitaria de todas las provincias andaluzas, además de responsables del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Sus funciones se centran en impulsar un sistema más ágil, homogéneo y eficaz, con especial atención a:

  • mejora de circuitos asistenciales,
  • integración de sistemas de información,
  • definición de protocolos comunes,
  • refuerzo de la formación de los equipos,
  • atención a colectivos vulnerables,
  • optimización de recursos en picos de demanda o situaciones críticas.

Sanz señaló que el objetivo es dotar al sistema de “mayor previsibilidad y capacidad de respuesta, especialmente ante momentos de mayor presión asistencial y emergencias”.

Planificación estratégica para mejorar la atención urgente

Durante la sesión se revisaron las líneas estratégicas actualmente en fase de desarrollo y se definieron los próximos pasos del plan, en un trabajo conjunto orientado a anticiparse a la demanda, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y proporcionar herramientas comunes a los profesionales.

El consejero destacó además que el PAUE es “una prioridad para el Gobierno andaluz porque refuerza la equidad, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario público”.

Representación provincial y próxima implantación

Entre los miembros del comité figuran especialistas de los hospitales Virgen de las Nieves (Granada), Virgen Macarena (Sevilla), Reina Sofía (Córdoba), Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz).

El órgano será el encargado de impulsar, asesorar y supervisar la implementación del PAUE en toda Andalucía, marcando el arranque operativo de una estrategia regional que aspira a reforzar la respuesta urgente y emergente del sistema sanitario público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
  5. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
  8. El Ayuntamiento de Córdoba autoriza dos cotillones esta Nochevieja en el Club Hípico y Club Figueroa

Andalucía constituye el Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias

El PSOE denuncia el recorte de fondos para Cultura en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

El PSOE denuncia el recorte de fondos para Cultura en el Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

AUGC celebra que la DGT permita seguir usando triángulos junto a la nueva baliza V16

AUGC celebra que la DGT permita seguir usando triángulos junto a la nueva baliza V16

¿Una Nochevieja en Córdoba tranquila y sin paraguas? Esto es lo que prevé la Aemet para la entrada del 2026

¿Una Nochevieja en Córdoba tranquila y sin paraguas? Esto es lo que prevé la Aemet para la entrada del 2026

Hasta las trancas de fango

Hasta las trancas de fango

¿Cuándo es el Mercado Temático Andalusí de Córdoba 2026?

¿Cuándo es el Mercado Temático Andalusí de Córdoba 2026?

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las cabalgatas de los barrios de Córdoba: los Reyes Magos visitan Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa

Las cabalgatas de los barrios de Córdoba: los Reyes Magos visitan Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa
Tracking Pixel Contents