Montaje con Inteligencia Artificial
El alcalde José María Bellido desea "un año 2026 de película para Córdoba" en un creativo vídeo junto a Luke Skywalker y la princesa Leia
En el montaje, en el que aparecen personajes históricos o de ficción como Napoleón o Gandalf, el equipo de gobierno local desea un nuevo año "para seguir impulsando" una ciudad "de todos y para todos"
Con un potente y creativo vídeo realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al equipo de gobierno local del Partido Popular (PP), han felicitado el nuevo año 2026, que esperan que sea "de película" para la ciudad. Y, para atraer la buena suerte, nada mejor que algunas escenas sorprendentes y llamativas en un rompedor montaje con IA difundido en los perfiles principales de redes sociales.
Así, abre el vídeo el alcalde Bellido nada más y nada menos que en el Halcón Milenario de la saga de Star Wars. Dos invitados de lujo, Luke Skywalker y la princesa Leia, escoltan al regidor cordobés para la tarea de llevar la nave cordobesa por un nuevo año. Aunque no es el único protagonista del vídeo. Acompañando a los mensajes ("Una ciudad que siempre mira al futuro, con una estrategia, para seguir impulsando una Córdoba de todos y para todos"), aparecen las concejalas Narci Ruiz, Salvador Fuentes (mención aparte requiere su escena con el emperador Napoleón) o Cintia Bustos, esta última junto a protagonistas de las sagas de súperheroes.
Junto al equipo de gobierno local, siguen sucediéndose personajes históricos o de ficción famosos, bajo el epígrafe de "un gran equipo y los mejores aliados": Gandalf y los hobbits de El Señor de los Anillos, Jesús Coca con Clint Eastwood o Isabel Albás haciéndose un selfie con Freddie Mercury aderezan y completan un mensaje de Fin de Año y entrada del Nuevo 2026 cargado de emociones.
El PP de Córdoba finaliza el mensaje con una serie de proyectos y propuestas de cara al 2026 que recién comienza mañana jueves:
- Más inversiones y proyectos emprendedores
- Más cuidados para que nadie se sienta solo en casa
- Nuevas viviendas y mejores equipamientos para todos
- Más y mejores infraestructuras, con más y mejores conciertos
- Apostando por las nuevas tecnologías
- Impulsando nuevas zonas verdes y más naturaleza
- Cuidando y respetando nuestras tradiciones
- Por una Córdoba más segura y protegida
