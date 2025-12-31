Agua y basura suben de precio, pero la bombona y el transporte darán un respiro en Córdoba

El año 2026 llegará a Córdoba con un impacto desigual en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras algunos servicios básicos como el agua y la tasa de basura volverán a subir sus tarifas, otros gastos esenciales ofrecerán cierto alivio, a la espera de la evolución de los mercados internacionales.

La bombona

En el caso de la bombona, el mercado del butano es libre, pero la bombona tradicional, la que pesa 12,5 kilos, tiene un precio máximo que regula por el Gobierno para que las subidas no se vayan por encima del 5%. Ahora mismo, ese máximo es de 15,46 euros tras un descenso de un 4,97% en la última revisión, y así será hasta enero de 2026, cuando vuelva a revisarse teniendo en cuenta las cotizaciones internacionales.

El agua

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) actualizará las tarifas del agua para 2026 y el proyecto de modificación de las ordenanzas contempla una subida lineal de tarifas del 2,1% el año que viene, lo que supondrá -según cifras facilitadas por la empresa- un incremento medio de 0,32 euros mensuales el año próximo.

La basura

Sadeco incrementará su tasa de basura un 2% en 2026. Según cálculos de la compañía, con esta última actualización los negocios pagarán de media 5,50 euros más al año y las viviendas 7,58. Con la subida prevista para 2026, cada ciudadano abonará 0,63 euros más al mes (7,58 euros al año). En comparación con 2023, el coste medio por habitante se habrá encarecido en 55,03 euros, lo que supone un aumento acumulado de 4,58 al mes.

Los alimentos

La inflación moderó su avance en el último tramo del año en Córdoba, con una tasa interanual del entorno del 2,4%, según los datos del INE. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el índice mensual registró un ligero descenso (-0,5%), aunque en el conjunto del año el encarecimiento sigue situándose en torno al 2,6%.

El transporte

Tanto Aucorsa como el Consorcio Metropolitano de Transportes de Andalucía mantendrán los descuentos en el transporte público urbano e interurbano cofinanciados por el Estado a partir del 1 de enero de 2026, según anunciaron a este periódico. El Ministerio de Transportes financiará directamente el 20% del coste de los descuentos y, si se mantienen los descuentos vigentes, el precio del viaje con la tarjeta bonobús en Aucorsa será de 43 céntimos, con descuentos para jóvenes, estudiantes o familias numerosas. En el caso de los taxis, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer la subida del 2,7% en sus tarifas. Una vez aprobado por la Junta, la carrera mínima quedará en 4,85 euros durante el día y en 6,06 euros por la noche.

Los carburantes

El precio de los carburantes en España está fuertemente ligado al coste del petróleo. Si los precios del crudo bajan o se mantienen moderados -como algunas proyecciones internacionales sugieren para principios de 2026- esto puede traducirse en precios estables o incluso ligeramente más bajos del carburante al surtidor. Según datos de comparadores y promedios diarios, la gasolina 95 se sitúa en torno a 1,47 euros/litro y el diésel ronda aproximadamente 1,42 euros/litro en valores habituales de mercado.

El gas

El precio del gas depende de la evolución de los mercados internacionales y de factores como la demanda, el clima y la geopolítica. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) vaticina una recuperación moderada de la demanda global y los precios podrían mantenerse en niveles relativamente moderados o incluso bajar un poco, aunque no ofrece datos numéricos al respecto.

La luz

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anticipa que la factura eléctrica de 2026 será más alta para los hogares españoles, una media de 15 euros al año, a pesar de las expectativas oficiales de bajada de precios de la energía.

El Ayuntamiento impulsa una nueva rebaja fiscal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, con mayoría absoluta del PP, aprobó las ordenanzas fiscales para 2026 el pasado 16 de diciembre, con el rechazo de la oposición. Las tasas e impuestos municipales para este año incluyen una bajada del 2% del IBI y del IAE, que lo hará un 1%. Además, se rebajará un 25% la tasa de veladores y se acuerda una bonificación del ICIO para puntos de recarga de vehículos eléctricos y la prórroga de las aprobadas en años anteriores. El resto de tasas e impuestos se congelarán. Por contra, la actualización del precio-hora de la ayuda a domicilio provocará una subida de un 7,6% en la tasa de la prestación del servicio de atención domiciliaria.

En la media global, las ordenanzas fiscales experimentarán una bajada ponderada de -1,21% lo que supondrá 1,9 millones de euros menos de recaudación, pese a lo que el gobierno municipal asegura que se mantendrá el equilibrio de las cuentas y la calidad de los servicios públicos municipales.

Además, el alcalde, José María Bellido, ya anunció que continuará en su política de rebajas fiscales también durante el año 2027, que se convertiría entonces en la octava bajada de las tasas tras conseguir que el IBI se sitúe «en el top diez más bajo de España», según anunció durante el debate del estado de la ciudad.