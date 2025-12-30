Última hora de la cabalgata en Córdoba: El Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia

El Ayuntamiento de Córdoba apurará hasta el último momento para decidir si cambia la cabalgata de los Reyes Magos de día, en función de las previsiones meteorológicas. El concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha presentado, acompañado por el emisario real, la Cabalgata de los Reyes Magos, que calificó como “la más bonita de toda España”, sin aclarar si se descarta o no cambiar el día del cortejo real, como se había planteado, ante la previsión de lluvias del 5 de enero. "Quedan seis días, todavía es muy pronto", ha indicado, asegurando que "en el Ayuntamiento hay capacidad de maniobra suficiente para reaccionar en cualquier escenario".

Descripción del cortejo real

La cabalgata contará este año con 14 carrozas, todas diferentes a las del pasado año, así como con cinco pasacalles nuevos y la participación de tres formaciones musicales cordobesas: la Banda de Música La Estrella, la Banda de Cornetas y Tambores de la Coronación y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia. En el cortejo, también estarán presentes Correos, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.

En total, se repartirán 17.500 kilos de caramelos y 143.000 unidades de gusanitos, lo que supone 5.000 kilos más de caramelos que el año pasado, además de un incremento de 9.000 kilos respecto a ediciones anteriores. El concejal ha señalado que se ha duplicado la cantidad de caramelos en este mandato para evitar que ningún niño, ni padres ni abuelos, se queden sin ellos.

Una de las novedades será la presentación pública ante los medios de comunicación de los Reyes Magos el próximo domingo en el Palacio de Orive, que podrán preguntarles sobre su experiencia.

Furgonetas en lugar de puntos fijos de recarga

La cabalgata está organizada por Grupo Mundo, que este año ha eliminado los puntos fijos de recarga. En su lugar, ha contratado furgonetas que irán suministrando caramelos tanto a las carrozas reales como a las bíblicas, con una furgoneta cada dos carrozas.

El desfile dará comienzo a las 17.00 horas en la plaza de Santa Teresa. Como es habitual, no se lanzarán caramelos en el puente de San Rafael y la comitiva llegará a Ronda del Marrubial en torno a las 21.00 horas. Al final de Ollerías, se dejará de repartir caramelos, ya que la descarga se realizará en el ensanche del Marrubial. Por este motivo, la cabalgata finalizará en Ollerías, y no en el Marrubial, donde se ubica el centro logístico para el desmontaje del cortejo.

En la plaza del Alpargate, como es tradicional, se celebrará la adoración de los Reyes Magos en coches de caballos de la Asociación de Carruajes, con la posterior adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús y el reparto de regalos a cordobeses y visitantes.

El concejal ha agradecido el trabajo de las delegaciones municipales de Fiestas y Tradiciones, Seguridad, Infraestructuras, Movilidad, Protección Civil, Coordinación de Eventos y Sadeco, así como a Grupo Mundo y a la Federación de Peñas, que desde febrero del pasado año trabaja en la preparación de la cabalgata “para mejorarla hasta la excelencia”.

El cortejo estará integrado por 182 niños y 26 adultos, distribuidos en 14 carrozas de temática infantil y bíblica, además de las carrozas de los Reyes Magos, guardadores de los baúles, escoltas reales y ballets.

El emisario real

Durante su intervención, el emisario real se dirigió especialmente a los niños y niñas, recordando que “un adulto es un traje que se hace viejo y se ensucia, pero dentro siempre hay un niño”. Invitó a “quitarse el traje” y aseguró que los Reyes Magos, procedentes de tierras muy lejanas, ya están llegando “viajando con amor, cargados de magia y con guardias de corazón fiel”, para traer regalos “sin igual” tanto a grandes como a pequeños.