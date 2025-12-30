Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PensionesAlojamientos ruralesIncendio en LucenaCabalgata de ReyesBioseguridadNiña PastoriSan SilvestreOcioCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

La actualidad del martes 30 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El aumento de las pensiones que beneficiará a miles de cordobeses, el fichaje invernal del Córdoba CF y el incendio mortal en Lucena centran la actualidad

Dos pensionistas pasean por una calle de Córdoba.

Dos pensionistas pasean por una calle de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Más de 163.000 cordobeses verán incrementada su pensión en 2026, con subidas que irán del 2,7% con carácter general hasta el 11,4% en el caso de las pagas mínimas y las no contributivas, un refuerzo económico especialmente relevante para una provincia con rentas más bajas y un alto porcentaje de perceptores por debajo del salario mínimo. En clave deportiva, el Córdoba CF se ha reforzado en el mercado invernal con la incorporación del delantero Diego Percan, una apuesta por juventud y proyección para reforzar su ataque en la segunda mitad del curso. Y, por último, la actualidad deja un suceso trágico en Lucena, donde un incendio en una vivienda ha causado la muerte de un hombre de 81 años y ha dejado a una mujer herida, que tuvo que ser rescatada por los vecinos.

Córdoba Ciudad

Provincia

Sucesos

Deportes

Cultura

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  5. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El CMC pide que la Mesa de Movilidad supervise obras clave y la vuelta de las bicis públicas

El CMC pide que la Mesa de Movilidad supervise obras clave y la vuelta de las bicis públicas

El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

La Junta se suma un programa pionero de empleo para jóvenes vulnerables: estos serán los beneficiarios

La Junta se suma un programa pionero de empleo para jóvenes vulnerables: estos serán los beneficiarios

El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado

El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado

Movilidad activa la bonificación del 100% para coches eléctricos en la zona azul durante la primera hora

Movilidad activa la bonificación del 100% para coches eléctricos en la zona azul durante la primera hora

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá
Tracking Pixel Contents