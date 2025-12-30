Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 30 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de las pensiones que beneficiará a miles de cordobeses, el fichaje invernal del Córdoba CF y el incendio mortal en Lucena centran la actualidad

Dos pensionistas pasean por una calle de Córdoba.

Dos pensionistas pasean por una calle de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Más de 163.000 cordobeses verán incrementada su pensión en 2026, con subidas que irán del 2,7% con carácter general hasta el 11,4% en el caso de las pagas mínimas y las no contributivas, un refuerzo económico especialmente relevante para una provincia con rentas más bajas y un alto porcentaje de perceptores por debajo del salario mínimo. En clave deportiva, el Córdoba CF se ha reforzado en el mercado invernal con la incorporación del delantero Diego Percan, una apuesta por juventud y proyección para reforzar su ataque en la segunda mitad del curso. Y, por último, la actualidad deja un suceso trágico en Lucena, donde un incendio en una vivienda ha causado la muerte de un hombre de 81 años y ha dejado a una mujer herida, que tuvo que ser rescatada por los vecinos.

  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  5. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de diciembre de 2025

Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas

¿Hay clase en los colegios e institutos de Córdoba el 7 de enero?

Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución

Así será el centro de bioseguridad de Córdoba: laboratorios, un animalario con grandes especies y control biológico

García-Ibarrola: «Córdoba se enfrenta al reto de adaptarse a un contexto marcado por el cambio climático»

