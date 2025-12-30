Más de 163.000 cordobeses verán incrementada su pensión en 2026, con subidas que irán del 2,7% con carácter general hasta el 11,4% en el caso de las pagas mínimas y las no contributivas, un refuerzo económico especialmente relevante para una provincia con rentas más bajas y un alto porcentaje de perceptores por debajo del salario mínimo. En clave deportiva, el Córdoba CF se ha reforzado en el mercado invernal con la incorporación del delantero Diego Percan, una apuesta por juventud y proyección para reforzar su ataque en la segunda mitad del curso. Y, por último, la actualidad deja un suceso trágico en Lucena, donde un incendio en una vivienda ha causado la muerte de un hombre de 81 años y ha dejado a una mujer herida, que tuvo que ser rescatada por los vecinos.

Córdoba Ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

Internacional